Reolink ha presentato Atlas, una telecamera WiFi a batteria progettata per offrire un elevato livello di **sicurezza** e **praticità**. Questo dispositivo include diverse **funzionalità avanzate**, tra cui la **pre-registrazione intelligente**, un’autonomia prolungata e la **visione notturna a colori**, rendendolo un’opzione interessante per chi cerca un **sistema di sorveglianza efficace**.

Disponibilità e prezzo

Attualmente, Atlas è disponibile in **Italia** per il **preordine** sul sito ufficiale di **Reolink** e su **Amazon**, al prezzo di 159,99 Euro. Fino al 26 maggio 2025, gli acquirenti possono prenotare il prodotto per soli 1 Euro e beneficiare di uno **sconto del 15%** valido dal 27 maggio al 1 giugno.

Caratteristiche innovative

Tra le caratteristiche più innovative di questa telecamera spicca la funzione di pre-registrazione intelligente, che consente alla telecamera di registrare fino a 10 secondi prima dell’attivazione del **sensore di movimento**. Questo sistema assicura che nessun momento venga trascurato, nemmeno i primi istanti di un potenziale evento sospetto, migliorando così l’efficacia del **monitoraggio**.

Autonomia e visione notturna

La batteria da 20.000 mAh garantisce un’autonomia che può arrivare fino a 540 giorni in modalità **PIR**. L’inclusione di un **pannello solare** da 6 watt aumenta ulteriormente questa capacità: bastano infatti 60 minuti di **luce solare diretta** al giorno per mantenere attiva la registrazione continua. La **visione notturna** è affidata alla tecnologia **ColoX**, che fornisce immagini a colori in 2K anche in condizioni di scarsa illuminazione, evitando riflessi e assicurando immagini chiare e dettagliate.

Intelligenza artificiale integrata

In aggiunta, il **sistema di intelligenza artificiale** integrato è in grado di rilevare **persone**, **veicoli** e **animali** senza costi aggiuntivi o abbonamenti, rendendo Atlas un dispositivo completo per la **sicurezza domestica**.

