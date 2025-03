Se stai cercando uno smartphone dal costo contenuto da regalare a qualcuno che ha bisogno di un dispositivo semplice e intuitivo, oppure desideri un telefono di riserva senza spendere una fortuna, aprile 2025 presenta un’opzione interessante. Il Realme C65, il modello più accessibile della gamma Realme, si distingue per il suo notevole rapporto qualità-prezzo, rendendolo una scelta ideale per chi non vuole scendere a compromessi.

Caratteristiche del realme c65

Il Realme C65 si presenta con un display di 6,67 pollici IPS LCD, supportato da un refresh rate di 120Hz e una risoluzione di 720 x 1604 pixel. Questa combinazione offre un’esperienza visiva fluida e soddisfacente, perfetta per la navigazione e il consumo di contenuti multimediali. La luminosità di picco, che raggiunge i 625 nits, consente una buona visibilità anche in condizioni di luce intensa, come sotto il sole diretto.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il dispositivo è dotato di una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 MP e un’apertura di f/1.8, capace di catturare immagini nitide e dettagliate. A completare il sistema fotografico, c’è una fotocamera frontale da 8 MP, ideale per selfie e videochiamate. Queste specifiche rendono il Realme C65 un’opzione competitiva nella fascia entry-level, permettendo di ottenere buoni risultati senza investire cifre elevate.

Prestazioni e batteria

Sotto il cofano, il Realme C65 è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 6300, un SoC a 6nm che garantisce prestazioni fluide e un’esperienza di multitasking senza intoppi. Il dispositivo è disponibile con 4 o 6 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD, offrendo così la possibilità di gestire comodamente app e file.

La batteria da 5.000 mAh assicura un’autonomia adeguata per l’uso quotidiano, mentre il supporto alla ricarica rapida da 15W consente di ricaricare il dispositivo in tempi relativamente brevi. Questa combinazione di prestazioni e durata della batteria rende il Realme C65 un’opzione molto interessante per chi cerca un telefono funzionale senza fronzoli.

Opzioni di acquisto per il realme c65

Attualmente, il Realme C65 è disponibile su Amazon a un prezzo di 113,89€. Questa cifra lo colloca tra le scelte più vantaggiose per chi desidera un dispositivo economico e funzionale. Inoltre, per chi è interessato a esplorare ulteriori opzioni, ci sono altri smartphone Realme economici che meritano attenzione, offrendo caratteristiche e prestazioni competitive a prezzi accessibili.

Con il Realme C65, gli utenti possono contare su un dispositivo che soddisfa le esigenze di base senza compromettere la qualità, rendendolo una scelta ideale per chi cerca un telefono affidabile e conveniente nel 2025.