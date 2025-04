Siete appassionati di ciclismo e non vi lasciate fermare nemmeno dalla scarsa illuminazione? Allora è il momento di considerare l’acquisto di un radar che rileva i veicoli, come quello attualmente in promozione su Amazon.

Dispositivo in promozione

Il dispositivo in questione è il Garmin Varia RTL515, un radar retrovisore disponibile per l’acquisto immediato su Amazon. Attualmente, il prodotto è offerto con un sconto del 39% rispetto al prezzo consigliato di 199,99 euro, il che significa che potete portarlo a casa per soli 122 euro.

Caratteristiche del radar

Questo radar retrovisore, il Garmin Varia RTL515, è progettato per fornire avvisi sia visivi che acustici quando rileva la presenza di un veicolo a una distanza di almeno 140 metri. Un aspetto distintivo di questo dispositivo è la sua luce LED da 65 lumen, che aumenta la visibilità del ciclista, rendendo più facile per gli automobilisti notare la vostra presenza. Questo prodotto rappresenta una soluzione essenziale per garantire la sicurezza durante le uscite in bicicletta.

Offerta per studenti

