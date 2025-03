La discussione sulla questione RCS in casa Apple ha preso piede negli ultimi anni, ma ora si profila un’importante evoluzione. Recentemente, è emerso che Apple crittograferà completamente i messaggi RCS tra dispositivi Android e iPhone, un passo significativo verso una maggiore sicurezza nelle comunicazioni.

Il 14 marzo 2025, la GSM Association ha rivelato, come riportato da GSMArena, le nuove specifiche per il protocollo RCS, che prevedono l’adozione della crittografia end-to-end (E2EE). Questa innovazione si basa su un protocollo denominato Messaging Layer Security (MLS), concepito per migliorare la privacy e la sicurezza degli utenti.

Nuove specifiche RCS e compatibilità

L’implementazione del protocollo di crittografia multipiattaforma, RCS Universal Profile 3.0, faciliterà l’identificazione reciproca tra i dispositivi Android e iPhone. Tra le nuove funzionalità, si segnalano un deep linking più completo e un codec audio migliorato per la messaggistica vocale. Queste innovazioni offrono una vasta gamma di opportunità per migliorare l’esperienza utente.

Apple, in particolare, ha confermato il supporto per la messaggistica RCS crittografata end-to-end su iOS, estendendo questa funzionalità anche a iPadOS, macOS e watchOS. Gli aggiornamenti software previsti nei prossimi mesi porteranno queste novità agli utenti, segnando un passo avanti significativo nella sicurezza delle comunicazioni.

Prospettive future e rumor

Rimanendo in tema Apple, gli appassionati possono essere interessati ai più recenti rumor sull’iPhone pieghevole, che continuano a circolare nel settore. La crescente attenzione verso le innovazioni di Apple e la sua capacità di adattarsi alle nuove tecnologie sono elementi chiave per comprendere le strategie future dell’azienda.

Con l’adozione della crittografia RCS, Apple non solo migliora la sicurezza delle proprie comunicazioni, ma si posiziona anche come leader nel settore della tecnologia mobile, rispondendo alle crescenti esigenze di privacy degli utenti. La strada verso una messaggistica più sicura e integrata tra diverse piattaforme sembra ora più chiara, promettendo un futuro interessante per gli utenti di iPhone e Android.