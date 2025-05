Nel 1986, un’importante scoperta archeologica avvenne a Sutton Hoo, un sito situato in Inghilterra. Qui, gli archeologi rinvennero un secchio di rame risalente al VI secolo, il quale, dopo decenni di studi, ha rivelato il suo mistero: conteneva i resti cremati di un individuo di alto rango.

Il secchio di Bromeswell

Il secchio, noto come Bromeswell, è attualmente esposto al pubblico. Realizzato in una lega di rame, è stato trovato nel contesto della famosa nave funeraria anglosassone di Sutton Hoo, un’area storicamente significativa e densamente popolata tra il VI e il VII secolo. Questo luogo era un nodo cruciale per le rotte commerciali dell’epoca, e al suo interno sono stati scoperti manufatti sia pagani che cristiani provenienti da diverse parti d’Europa e del Medio Oriente.

Analisi del contenuto del secchio

Negli ultimi anni, in vista degli scavi estivi previsti per il 2025, gli esperti hanno condotto un’analisi approfondita del contenuto del secchio. È emerso che il secchio presenta una decorazione che rappresenta una scena di caccia nordafricana. Ricerche precedenti avevano già decifrato un’iscrizione greca che recita: “Usa questo in buona salute, Maestro Conte, per molti anni felici“. Questa frase suggerisce un’importanza particolare del secchio, che potrebbe essere stato un dono diplomatico.

Scoperte all’interno del secchio

Il team dello York Archaeological Trust ha recentemente scoperto all’interno del secchio ossa umane cremate, tra cui frammenti di un cranio e di una caviglia, probabilmente riposti in un sacco che nel tempo si è decomposto. Angus Wainwright, archeologo del National Trust, ha dichiarato che il secchio rappresenta un bene raro per l’epoca anglosassone e che è stato utilizzato per contenere i resti di una persona di rilievo nella comunità di Sutton Hoo. Tuttavia, attualmente non ci sono molte informazioni riguardo l’identità di questo individuo.

Altri reperti e indagini

Durante le indagini, il team ha rinvenuto anche un pettine di corno, strumento utilizzato da uomini e donne per curare il proprio aspetto e per rimuovere i pidocchi. Questo elemento non fornisce ulteriori dettagli sull’individuo, mentre le ossa di animali rinvenute suggeriscono un possibile sacrificio di cavalli.

Prossimi passi nella ricerca

Per ottenere maggiori informazioni, i ricercatori intendono analizzare e datare al radiocarbonio piccole porzioni di ossa cremate. Con un po’ di fortuna, potrebbero anche trovare tracce di DNA sul pettine. Helen Geake, esperta anglosassone di “Time Team”, ha affermato che il Bromeswell Bucket rappresenta una fusione straordinaria di culture diverse: un vaso del mondo classico meridionale che contiene resti di una cremazione tipicamente nordica e germanica. Questo aspetto incarna l’unicità di Sutton Hoo.

Proseguimento degli scavi

Gli scavi proseguiranno fino al 13 giugno 2025, offrendo l’opportunità di scoprire ulteriori tesori. Tim Taylor, creatore e produttore della serie “Time Team”, ha sottolineato che questa fase degli scavi rappresenta un’importante occasione per continuare a svelare i segreti di Sutton Hoo, con la speranza di fare nuove scoperte nel corso dell’anno.