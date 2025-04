Everyeye.it ha avviato una selezione per reclutare newser, redattori e articolisti freelance da inserire nella propria sezione Tech. L’iniziativa mira a potenziare l’offerta editoriale del portale, ampliando il team con professionisti qualificati. Di seguito, i dettagli della ricerca.

Posizioni disponibili

La redazione è alla ricerca di tre figure professionali freelance. Le posizioni disponibili comprendono un autore specializzato nella scrittura di notizie relative a offerte nel settore tecnologico, un recensore di prodotti tecnologici e un articolista che sia disponibile a partecipare a eventi stampa sia a Milano che all’estero per testare prodotti in anteprima.

Requisiti per i candidati

Per i candidati interessati alla posizione di autore di offerte, è richiesto di inviare almeno tre contenuti di prova, ciascuno di massimo 200 parole. Coloro che si propongono come articolisti, sia per Milano che per altre località, devono presentare almeno due articoli di prova, ognuno con un minimo di 5000 caratteri. È fondamentale che tutti i contenuti inviati siano completamente originali e non pubblicati in precedenza.

Invio delle candidature

Le candidature devono essere inviate all’indirizzo email jobs@everyeye.it. Si precisa che le domande prive di articoli di prova verranno automaticamente escluse dal processo di selezione. I dettagli economici relativi alle collaborazioni saranno discussi privatamente con i candidati selezionati.

Nota importante

È importante notare che, a causa dell’elevato numero di candidature ricevute, non è garantita una risposta immediata a tutti i candidati.