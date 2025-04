Il tanto atteso lancio inaugurale dei satelliti di Project Kuiper di Amazon, previsto per il 9 aprile 2025, ha subito un rinvio a causa di avverse condizioni meteorologiche. La società, impegnata nella creazione di un servizio di connettività che si propone di competere con Starlink di Elon Musk, ha dovuto rivedere i propri piani di decollo. Nelle ultime ore, Amazon ha annunciato di aver ricevuto l’approvazione dalla United Launch Alliance (ULA) per un nuovo lancio, programmato per il 28 aprile 2025.

Aggiornamenti sul lancio

In un aggiornamento condiviso sui propri canali social, Amazon ha comunicato che il lancio del razzo ULA Atlas V 551, destinato a trasportare i primi satelliti di Project Kuiper, è ora fissato per le 19:00 ET. L’operazione avrà luogo presso lo Space Launch Complex-41 della Cape Canaveral Space Force Station, in Florida, all’interno di una finestra di lancio di due ore. La società ha sottolineato che questo evento rappresenta un passo significativo nel panorama dei lanci commerciali, evidenziando la collaborazione con ULA per portare in orbita il primo lotto di satelliti avanzati.

Obiettivi futuri di Amazon

La missione del 28 aprile prevede il posizionamento in orbita di 27 satelliti, ma le ambizioni di Amazon non si fermano qui. L’obiettivo è quello di sviluppare una costellazione di circa 3.200 satelliti entro il 2029, con l’intento di garantire un servizio di connettività globale e accessibile a tutti. Questo progetto potrebbe rivoluzionare il settore delle telecomunicazioni, posizionando Amazon come un attore chiave nel mercato della connettività spaziale.