I recenti sviluppi relativi ai ritardi di Apple Intelligence continuano a suscitare discussioni tra esperti e utenti, in particolare dopo l’estensione della disponibilità della piattaforma. Secondo quanto riportato da Bloomberg, l’azienda di Cupertino ha già avviato misure correttive, annunciando importanti modifiche al sistema di addestramento dei suoi modelli.

Uso di dati sintetici

Il 14 aprile 2025, Apple ha pubblicato un post sul proprio blog ufficiale, nel quale si sottolinea che attualmente l’azienda fa ampio uso di dati sintetici per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale, sebbene con alcune limitazioni. Questo approccio ha reso difficile l’analisi delle tendenze in funzioni come la sintesi e gli strumenti di scrittura, specialmente per frasi lunghe o email complesse.

Nuova tecnologia in programma

Tuttavia, Apple ha in programma di adottare una nuova tecnologia che confronterà i dati sintetici con un campione limitato di email ricevute dagli utenti, senza compromettere la loro privacy. “Per migliorare i nostri modelli, abbiamo bisogno di una raccolta di email che tocchino argomenti comuni”, si legge nel blog. L’azienda inizierà generando un ampio insieme di email sintetiche su vari temi, come ad esempio un messaggio che chiede: “Ti va di giocare a tennis domani alle 11:30?”.

Trasformazione in rappresentazioni numeriche

Queste email sintetiche non attingono in alcun modo ai messaggi reali degli utenti. Vengono trasformate in rappresentazioni numeriche, attraverso un processo noto come “embedding”, che cattura caratteristiche fondamentali come il linguaggio, l’argomento e la lunghezza. Le rappresentazioni risultanti vengono poi inviate a un numero limitato di dispositivi che hanno attivato la funzione “Device Analytics”.

Selezione e confronto degli embedding

I dispositivi selezionano un campione di email recenti e calcolano gli embedding corrispondenti. Ogni dispositivo confronta questi con quelli sintetici, stabilendo quali siano i più simili. Apple ha dichiarato che, grazie all’uso della privacy differenziale, è in grado di identificare quali embedding sintetici vengono selezionati più frequentemente, senza accedere ai dati specifici di ciascun dispositivo.

Creazione di dati utili per l’addestramento

Nel post, Apple spiega che gli embedding più frequentemente selezionati vengono utilizzati per creare dati utili all’addestramento o al collaudo dei modelli. Inoltre, si possono eseguire ulteriori selezioni per affinare il dataset. Ad esempio, se il messaggio sul tennis risulta tra i più rilevanti, è possibile generare varianti sostituendo “tennis” con “calcio” o un altro sport. Questo processo consente di migliorare i temi e il linguaggio delle email sintetiche, contribuendo a generare testi di qualità superiore, come nel caso dei riepiloghi email, senza compromettere la riservatezza degli utenti.

Innovazioni per Apple Intelligence

Mark Gurman ha sottolineato che queste innovazioni aiuteranno l’azienda a migliorare le funzionalità di Apple Intelligence, inclusi strumenti di scrittura, riepiloghi delle notifiche e capacità di sintesi dei contenuti. Il nuovo sistema sarà implementato nelle prossime versioni beta di iOS 18.5 e macOS 15.5, consentendo all’intelligenza artificiale di Apple di comprendere le tendenze generali senza raccogliere informazioni dettagliate da ciascun dispositivo.