A pochi giorni dal trasferimento di X a xAI, un rapporto del team di sicurezza informatica SafetyDetectives ha sollevato preoccupazioni riguardo a una grave violazione dei dati che ha colpito il social network di Elon Musk. La notizia è emersa in un contesto in cui la sicurezza online è diventata una priorità per gli utenti.

Analisi del file compromesso

I ricercatori hanno identificato un file CSV di 32 gigabyte contenente oltre 201 milioni di voci, presumibilmente appartenenti agli utenti di X, all’interno del forum BreachForums. Questo file non solo include una vasta quantità di metadati relativi a ciascun account, ma, aspetto ancor più allarmante, contiene anche gli indirizzi email associati ai profili degli utenti. La presenza di tali informazioni potrebbe avere gravi ripercussioni per la privacy e la sicurezza degli utenti.

Verifica dell’autenticità e stime sulla violazione

SafetyDetectives ha effettuato un controllo su un campione di dati, confermando l’autenticità delle informazioni e degli indirizzi email. Tuttavia, la provenienza di questi dati e la data esatta della violazione rimangono sconosciute. Nonostante il file contenga gli indirizzi di “soli” 200 milioni di utenti, si stima che la violazione complessiva possa riguardare fino a 2,8 miliardi di account, il che rappresenterebbe una delle più grandi violazioni nella storia dei social media.

Ipotesi sulla tempistica della violazione

Secondo le ipotesi avanzate da ThinkingOne, la violazione potrebbe essere avvenuta all’inizio del 2025, in concomitanza con la fuga di un file di 400 gigabyte. Il post pubblicato su BreachForums sottolinea che “non ci sono segnali che X o il pubblico siano a conoscenza della più grande violazione di dati sui social media di sempre”. Nonostante le richieste di chiarimenti da parte dei ricercatori, X non ha fornito alcuna spiegazione riguardo all’accaduto, lasciando incertezze sulle possibili contromisure adottate per affrontare la situazione.

Implicazioni per la sicurezza dei dati

La questione della sicurezza dei dati è diventata cruciale in un’epoca in cui le informazioni personali sono sempre più vulnerabili a violazioni e attacchi informatici. La comunità degli utenti di X si trova ora in una posizione delicata, con la necessità di prendere misure precauzionali per proteggere le proprie informazioni personali.