Un’ottima opportunità si presenta per chi desidera un aiuto in casa: Amazon lancia una promozione imperdibile per il suo robot aspirapolvere, il DREAME L10 Prime. Questo dispositivo è progettato per mantenere i pavimenti impeccabili, garantendo un ambiente pulito al rientro dal lavoro.

Dettagli sull’offerta

Fino al 31 dicembre 2025, gli utenti possono approfittare di uno sconto del 25% sul DREAME L10 Prime, un robot di alta qualità venduto e spedito direttamente da Amazon. Il prezzo originale di 399 euro è ora ridotto a soli 299 euro, rendendo questa offerta particolarmente vantaggiosa per chi cerca un dispositivo efficiente e innovativo. Il DREAME L10 Prime è disponibile per l’acquisto immediato, offrendo così la possibilità di riceverlo rapidamente.

Caratteristiche del DREAME L10 Prime

Il DREAME L10 Prime non è solo un semplice aspirapolvere; si tratta di un robot multifunzionale che unisce le capacità di aspirazione a quelle di lavaggio. Con una potenza di aspirazione di 4.000 Pa, questo dispositivo è in grado di rimuovere anche lo sporco più ostinato. Inoltre, la compatibilità con Alexa permette un controllo vocale semplice e intuitivo. Tra le sue caratteristiche distintive, troviamo il sistema di navigazione LDS, che garantisce movimenti precisi e una pulizia efficace. Il mocio può essere sollevato fino a 7 mm, permettendo al robot di adattarsi a diverse superfici senza problemi.

Vantaggi per gli studenti

Amazon ha pensato anche agli studenti, offrendo una promozione speciale per il servizio Amazon Prime Student. Gli studenti possono usufruire di tre mesi gratis di abbonamento, che include spedizioni gratuite, accesso a film e serie TV su Prime Video, giochi su Prime Gaming e molto altro. Questa offerta rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera risparmiare e accedere a una vasta gamma di servizi.

Per ulteriori dettagli sul DREAME L10 Prime e per approfittare dell’offerta, gli interessati possono visitare la pagina ufficiale di Amazon. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per migliorare la pulizia della vostra casa con un dispositivo all’avanguardia.