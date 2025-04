State considerando l’acquisto di un robot lavapavimenti della linea Roborock, che offre anche funzioni di aspirazione? In questo momento, Amazon presenta una serie di promozioni interessanti, dove è possibile trovare il modello più adatto alle proprie necessità a prezzi ridotti.

Roborock qv 35a set

Il Roborock QV 35A Set si distingue per la sua potenza di aspirazione di 8.000 Pa, un sistema anti-groviglio e un’asciugatura tramite aria calda. Questo modello è dotato di una stazione smart che facilita la gestione del dispositivo. Attualmente, sia la versione bianca che quella nera sono disponibili con uno sconto di 100 euro, portando il prezzo a soli 499 euro. Questa offerta rappresenta un’opportunità imperdibile per chi cerca un prodotto di alta qualità.

Roborock q5 pro

Per chi desidera un’opzione più economica, il Roborock Q5 Pro è un’ottima scelta. Pur non essendo dotato di stazione smart, offre una potenza di 5.000 Pa e un sistema di navigazione avanzato LiDAR. Attualmente, grazie a uno sconto del 20% rispetto al prezzo più recente di 249,99 euro, il Q5 Pro è disponibile a 199 euro. Questo modello è ideale per chi cerca un equilibrio tra prestazioni e prezzo.

Roborock q5 pro+

Un’altra proposta interessante è il Roborock Q5 Pro+, che offre una potenza di aspirazione di 5.500 Pa e una batteria capace di funzionare per 240 minuti. Questo modello è dotato di una stazione smart con sistema di svuotamento automatico. Grazie a un coupon del valore di 100 euro, il prezzo attuale è di soli 299 euro. Questa offerta rende il Q5 Pro+ un’opzione molto competitiva sul mercato.

Roborock q5 max+

Il Roborock Q5 Max+ è un altro modello da considerare, con una potenza di aspirazione di 5.500 Pa, un sistema di navigazione LiDAR e una spazzola DuoRoller. Anche in questo caso, grazie a uno sconto di 100 euro, il prezzo scende a 299 euro. Questo dispositivo combina tecnologia avanzata e prestazioni elevate, rendendolo una scelta valida per chi desidera un robot lavapavimenti efficiente.

