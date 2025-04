Il panorama della robotica sta vivendo un periodo di grande fermento, non limitandosi esclusivamente al progetto del robot sintetico Protoclone. Si assiste infatti a un crescente interesse per l’atletica robotica, stimolato da un evento significativo svoltosi in Cina.

Il 19 aprile 2025, il robot umanoide Tiangong Ultra ha fatto notizia per aver conquistato la prima mezza maratona dei robot di Pechino. La competizione, documentata nel video pubblicato sul canale YouTube CGTN Sports Scene, ha visto il robot completare un percorso di 21 chilometri in oltre 2 ore e 40 minuti.

Un evento senza precedenti

Questa manifestazione rappresenta il primo esempio al mondo in cui circa 21 robot umanoidi hanno gareggiato insieme a maratoneti umani. I partecipanti robotici presentavano altezze variabili, oscillando tra 1,19 metri e 1,8 metri. È importante notare che non erano ammessi robot su ruote; i concorrenti dovevano avere un aspetto umanoide e la capacità di camminare o correre in modo simile agli esseri umani.

Durante la gara, Tiangong Ultra, che misura 1,8 metri e pesa circa 52 kg, ha raggiunto una velocità massima di 12 km/h. Tuttavia, la gara non è stata priva di imprevisti: la batteria del robot è stata sostituita tre volte e uno dei robot ha subito una caduta sulla linea di partenza, rimanendo a terra per alcuni minuti. Un altro robot ha invece avuto un incidente, schiantandosi contro una ringhiera e causando la caduta del suo operatore umano.

Un confronto tra robot e maratoneti umani

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare osservando le immagini dell’evento, i robot umanoidi non hanno eguagliato i tempi dei maratoneti umani. Nella corsia dedicata agli esseri umani, il vincitore umano ha completato il percorso in un’ora e due minuti. Questo risultato evidenzia come, nella prima mezza maratona che ha visto contrapposti robot umanoidi e maratoneti, siano stati questi ultimi a prevalere. L’evento di Pechino, pur non avendo visto una vittoria robotica, ha suscitato un notevole interesse e ha aperto a nuove riflessioni sul futuro della robotica.

Uno sguardo al futuro della robotica

In un contesto di continuo sviluppo nella robotica, è opportuno tenere d’occhio anche altri progetti innovativi. Un esempio recente è il video di Atlas di Boston Dynamics, che mostra le capacità avanzate di questo robot umanoide. La robotica continua a progredire, e eventi come la mezza maratona di Pechino non fanno altro che stimolare la curiosità e l’innovazione nel settore.