Un gruppo di rocce insolite scoperto lungo la costa occidentale dell’Islanda ha attirato l’attenzione della comunità scientifica. Secondo una ricerca condotta dall’Università di Southampton, questi frammenti, trasportati da iceberg provenienti dalla Groenlandia, sarebbero arrivati sull’isola durante un evento climatico drammatico avvenuto nel VI secolo.

Il contesto climatico del VI secolo

Il fenomeno in questione è noto come Late Antique Little Ice Age, una mini era glaciale caratterizzata da una serie di eruzioni vulcaniche devastanti che causarono un oscuramento dei cieli e un abbassamento delle temperature per diversi decenni. Questo periodo di raffreddamento globale ha avuto conseguenze significative per le società dell’epoca, influenzando la produzione agricola e la stabilità sociale.

L’analisi delle rocce

I ricercatori hanno potuto risalire all’origine di queste rocce grazie alla presenza di minuscoli cristalli di zirconio. Questi cristalli fungono da veri e propri “archivi geologici”, conservando informazioni chimiche e cronologiche sulla terra in cui si sono formati. I risultati ottenuti hanno rivelato che le rocce analizzate rappresentano un mosaico di antiche formazioni groenlandesi, alcune delle quali risalgono a circa 3 miliardi di anni fa. Questi materiali sono stati trasportati via mare dai ghiacci e depositati su terrazze costiere, oggi sollevate a causa del lento riassestamento post-glaciale.

Implicazioni storiche della scoperta

Il raffreddamento globale a seguito dell’eruzione del 536 d.C. potrebbe aver avuto ripercussioni profonde sulla storia umana. Eventi come carestie, raccolti falliti, eserciti indeboliti e migrazioni forzate potrebbero aver contribuito a un’instabilità climatica che minò la solidità degli imperi. In particolare, l’Impero Romano, già provato da conflitti interni e crisi, si trovò a fronteggiare invasioni barbariche e pressioni esterne, amplificate da questi sconvolgimenti ambientali.

La scoperta, recentemente pubblicata sulla rivista Geology, non fornisce risposte definitive, ma apre la strada a nuove riflessioni e ipotesi sull’interazione tra clima e società nel passato. Gli studiosi continuano a indagare su come questi eventi climatici abbiano influenzato il corso della storia, ponendo interrogativi su come le civiltà antiche abbiano affrontato tali sfide.