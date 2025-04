La connessione WiFi domestica può rivelarsi un problema per molti utenti, specialmente se non supporta gli standard più recenti come il WiFi 7. Nel 2025, la necessità di un router adeguato diventa sempre più evidente, e i modelli di TP-Link si presentano come soluzioni valide, attualmente disponibili a prezzi scontati su Amazon.

TP-Link archer be400

Il TP-Link Archer BE400 si distingue come un router WiFi 7 Dual Band, dotato di sei antenne esterne. Questa caratteristica consente una navigazione fluida e garantisce un’ottima copertura del segnale in tutta la casa. Attualmente, questo dispositivo è in offerta con uno sconto del 18% rispetto al prezzo più basso registrato di 169,99 euro, portando il costo finale a soli 139 euro. Questo router rappresenta una scelta eccellente per chi desidera migliorare la propria esperienza di navigazione senza spendere una fortuna.

TP-Link archer be550

Per coloro che sono alla ricerca di un dispositivo di fascia più alta, il TP-Link Archer BE550 è un’opzione da considerare. Questo router, dal design moderno e futuristico, è equipaggiato con sei antenne interne e supporta il WiFi 7 Tri-Band, offrendo una frequenza ancora più potente rispetto al tradizionale 5GHz. Attualmente, il prodotto è disponibile con uno sconto del 33% rispetto al prezzo consigliato di 299,99 euro, rendendo il costo finale di soli 199 euro. Questo investimento si traduce in prestazioni superiori, ideali per le esigenze di connessione di famiglie e professionisti.

Oltre alle offerte sui router, Amazon propone vantaggi esclusivi per i nuovi iscritti al servizio Prime. Chi non è ancora membro può provare gratis il servizio per 30 giorni, approfittando di una promozione speciale. Gli studenti, in particolare, possono accedere a 3 mesi di Prime senza alcun costo. Gli iscritti possono godere di numerosi vantaggi, tra cui spedizioni rapide e gratuite, accesso a film e serie TV tramite Amazon Prime Video e giochi gratuiti con Prime Gaming. Inoltre, sono disponibili TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible, offrendo così un’ampia gamma di contenuti e servizi.