Samsung ha recentemente fatto un annuncio significativo riguardante l’introduzione di Awesome Intelligence nella sua serie di smartphone Galaxy A. Questo aggiornamento, previsto per il 2025, si propone di rendere l’intelligenza artificiale più accessibile e utile per gli utenti, arricchendo l’esperienza mobile con una serie di nuove funzionalità innovative.

Funzionalità di multitasking avanzato

Una delle novità più interessanti è il multitasking semplificato attraverso strumenti come “Cerchia e Cerca con Google”. Questa funzione consente agli utenti di identificare rapidamente immagini e brani musicali semplicemente circondando il contenuto desiderato sullo schermo. Inoltre, è presente lo strumento “Selezione AI”, che offre suggerimenti contestuali per facilitare l’interazione con vari tipi di contenuti, come testi, immagini e video. Un’altra aggiunta utile è il sistema “Leggi ad alta voce”, che trasforma automaticamente il testo in audio, semplificando ulteriormente le operazioni di multitasking e migliorando l’accessibilità per tutti gli utenti.

Strumenti creativi innovativi

Sul fronte creativo, Awesome Intelligence propone una serie di strumenti che possono rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con le loro foto e video. Tra questi, la funzione “Gomma oggetto” permette di eliminare oggetti indesiderati dalle immagini, mentre “Suggerimento di modifica” offre consigli per migliorare le foto, come la sfocatura dello sfondo e la rimozione dei riflessi. Un’altra funzione interessante è “Volto migliore”, che seleziona le espressioni facciali più riuscite di un massimo di cinque persone in una foto in movimento, garantendo così il miglior scatto di gruppo possibile. Infine, il “ritaglio automatico” è progettato per identificare i momenti salienti nei video e creare montaggi fluidi, mentre i filtri personalizzati consentono agli utenti di creare effetti unici basati su colori e stili estratti da immagini esistenti.

Impegno per l’accessibilità dell’intelligenza artificiale

In un contesto in cui la tecnologia continua a evolversi, Samsung si impegna a rendere l’intelligenza artificiale non solo un’opzione per pochi, ma una risorsa utile e alla portata di tutti. Con l’arrivo di Awesome Intelligence, gli utenti della serie Galaxy A possono aspettarsi un’esperienza mobile più ricca e personalizzata, in grado di soddisfare le esigenze di creatività e produttività quotidiana.