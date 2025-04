Consigliare una Smart TV Samsung con un budget sotto i 2.000 euro può risultare complesso, dato il vasto assortimento di modelli disponibili, tutti capaci di soddisfare le esigenze degli utenti. Tuttavia, nel 2025, emerge un’opzione che si distingue per le sue prestazioni e qualità. Si tratta del Samsung QE65S85DAEXZT, un televisore di alta gamma che promette un’esperienza visiva senza precedenti, grazie a caratteristiche tecniche all’avanguardia.

Design elegante e moderno

Il Samsung QE65S85DAEXZT si presenta con un design raffinato e minimalista, caratterizzato da cornici sottili che permettono di focalizzarsi esclusivamente sui contenuti. La colorazione Graphite non solo conferisce un aspetto contemporaneo, ma si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico. Questo televisore può essere collocato su diverse superfici o appeso a muro, offrendo flessibilità per l’installazione.

Prestazioni tecniche superiori

Dal punto di vista tecnico, il Samsung QE65S85DAEXZT è dotato di un pannello OLED da 65 pollici, che sfrutta la tecnologia HDR per garantire colori vivaci e contrasti profondi. La risoluzione 4K assicura che ogni dettaglio venga riprodotto con la massima chiarezza, permettendo agli spettatori di immergersi completamente nei contenuti. La tecnologia Quantum HDR 1500 amplifica la gamma dinamica, rendendo le immagini più realistiche, sia nelle aree scure che in quelle luminose, assicurando che nulla venga trascurato durante la visione.

Processore avanzato e audio coinvolgente

Un aspetto cruciale del televisore è il processore Neo Quantum 4K, che utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare in tempo reale ogni immagine, migliorando anche i contenuti di qualità inferiore. Questo significa che anche i video più datati possono beneficiare di una risoluzione notevolmente migliorata. Per quanto riguarda l’audio, Samsung ha introdotto la tecnologia Q-symphony, che consente di sincronizzare gli altoparlanti della TV con un sistema audio esterno, come una soundbar, creando un effetto sonoro tridimensionale che avvolge completamente lo spettatore.

Funzionalità smart e gaming

Il sistema operativo TizenOS offre un’interfaccia intuitiva e l’accesso a tutte le principali app di streaming, tra cui Netflix, Disney+, YouTube e molte altre. Inoltre, è compatibile con assistenti vocali come Alexa e Google Assistant, permettendo un controllo vocale completo della TV. Questo modello si rivela ideale anche per i videogiocatori, grazie a tecnologie come Motion Xcelerator Turbo+, che riduce il motion blur e ottimizza la frequenza dei fotogrammi. Supporta anche HDMI 2.1 e ALLM, riducendo l’input lag, un aspetto fondamentale per chi cerca prestazioni elevate.

Offerta imperdibile

Il prezzo di questo televisore è attualmente scontato del 49%, passando da 2.499,00 euro a 1.279,00 euro. Un’opportunità da non perdere per chi desidera un prodotto di alta qualità a un prezzo accessibile. Con queste caratteristiche, il Samsung QE65S85DAEXZT si propone come una scelta eccellente per chiunque desideri migliorare la propria esperienza di visione.