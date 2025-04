Amazon continua a rivelarsi una fonte preziosa di opportunità, offrendo suggerimenti utili per chi è alla ricerca della migliore Smart TV di alta gamma. In questo contesto, il mese di aprile 2025 si presenta come il momento ideale per esplorare le novità in casa Samsung.

Un modello che merita particolare attenzione è il Samsung QE65S85DAEXZT, un televisore OLED da 65 pollici con un pannello 4K Ultra HD di ultima generazione, lanciato nel 2024. Questo dispositivo si distingue per le sue prestazioni elevate, rendendolo un’opzione di primo piano nel mercato attuale.

Design e tecnologia avanzata

Il Samsung QE65S85DAEXZT unisce un design elegante a tecnologie all’avanguardia, offrendo un’esperienza visiva e sonora senza pari. Grazie a un’ottima gestione dei colori, il televisore riesce a garantire neri profondi e bianchi brillanti, creando un’immagine vivace e realistica. Sotto il suo elegante involucro si trova un processore NQ4 AI Gen2, progettato per ottimizzare le immagini in tempo reale. Questo sistema utilizza 20 reti neurali per migliorare la nitidezza e l’upscaling, anche per i contenuti non nativi in 4K.

Fluidità e prestazioni per il gaming

Il Motion Xcelerator è un’altra caratteristica fondamentale di questo modello, in grado di fornire una fluidità impeccabile, particolarmente apprezzata durante la visione di eventi sportivi o sessioni di gioco intense. Questo televisore è stato progettato tenendo in mente le esigenze del gaming moderno, grazie alla presenza di HDMI 2.1, supporto per il 4K a 120Hz e VRR (Variable Refresh Rate). Queste tecnologie assicurano immagini fluide e tempi di risposta rapidi, elementi cruciali per un’esperienza di gioco ottimale.

Funzionalità di cloud gaming e audio avanzato

Un altro aspetto di rilievo è l’integrazione del Gaming Hub, che consente l’accesso diretto a servizi di cloud gaming come Xbox Cloud Gaming, senza la necessità di ulteriori console. Inoltre, il modello supporta la tecnologia Q-Symphony, che sincronizza l’audio del televisore con soundbar compatibili del marchio sudcoreano, offrendo un’esperienza sonora tridimensionale grazie al supporto di Dolby Atmos.

Sistema operativo e assistenti vocali

Il sistema operativo del Samsung QE65S85DAEXZT è basato su Tizen, noto per la sua interfaccia intuitiva e la compatibilità con le principali app di streaming, tra cui Netflix, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Rai Play e Mediaset Infinity. Inoltre, il televisore è compatibile con assistenti vocali come Alexa e Google Assistant, consentendo un utilizzo pratico senza telecomando. Il telecomando, denominato SolarCell, può essere ricaricato tramite luce solare o artificiale, contribuendo a una scelta ecologica.

Attualmente, il Samsung QE65S85DAEXZT è disponibile su Amazon al prezzo di 1.399,00 euro, con uno sconto del 44% rispetto al prezzo originale. Gli appassionati di tecnologia sono invitati a cogliere questa opportunità, non lasciandosi sfuggire un prodotto di tale qualità.