Durante l’evento Unpacked di maggio 2025, Samsung ha presentato ufficialmente il Galaxy S25 Edge, un dispositivo che si distingue per il suo design ultrasottile e che promette di avviare una competizione serrata nel mercato degli smartphone a spessore ridotto. Questo nuovo modello, parte della rinomata serie Galaxy S, ha uno spessore di soli 5,8 millimetri e un peso di 163 grammi, realizzato con un corpo in titanio, che punta a ridefinire gli standard del settore mobile.

Specifiche tecniche e prestazioni

Sotto la sua elegante scocca, il Galaxy S25 Edge è dotato del potente processore Snapdragon 8 Elite Mobile per Galaxy, lo stesso presente nella serie Galaxy S25. Questo processore è supportato da una camera di vapore ottimizzata, progettata per mantenere temperature adeguate anche in situazioni di carico intenso. Tra le caratteristiche più attese, il dispositivo integra il Corning Gorilla Glass Ceramic 2, un vetro che unisce luminosità e robustezza, confermando le voci che circolavano prima del lancio. Il display da 6,7 pollici QHD+ Dynamic AMOLED 2X offre un refresh rate di 120Hz, garantendo un’esperienza visiva fluida e coinvolgente.

Comparto fotografico e funzionalità avanzate

Per quanto riguarda la fotografia, il Galaxy S25 Edge non delude. La fotocamera grandangolare da 200 megapixel ha subito un miglioramento del 40% nella resa in condizioni di scarsa illuminazione, affiancata da una lente ultra grandangolare da 12 megapixel dotata di autofocus. La gestione dell’intero sistema fotografico è affidata al motore ProVisual, che sfrutta le funzionalità di intelligenza artificiale per il fotoritocco e l’elaborazione delle immagini. La fotocamera frontale è da 12 megapixel, mentre il dispositivo è equipaggiato con 12GB di RAM e una batteria da 3900 mAh, garantendo prestazioni elevate e un’ottima autonomia.

Software e supporto

Il Galaxy S25 Edge è fornito con il sistema operativo Android 15 e l’interfaccia One UI 7, che promette un’esperienza utente fluida e personalizzabile. Inoltre, il dispositivo include la suite Galaxy AI, che offre strumenti come Now Brief e Now Ba, oltre all’integrazione con Gemini Live di Google, migliorando ulteriormente le funzionalità di assistenza e interazione. Samsung continua a garantire un ampio supporto per i propri dispositivi, assicurando aggiornamenti e miglioramenti nel tempo.

Con queste caratteristiche, il Galaxy S25 Edge si posiziona come uno dei principali contendenti nel mercato degli smartphone, promettendo innovazione e prestazioni elevate per gli utenti più esigenti.