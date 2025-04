Un recente studio, pubblicato nel 2025 sulla rivista Journal of Osteoarchaeology, ha rivelato dettagli affascinanti su una tribù di cacciatori-raccoglitori che abitava il Texas prima della formazione delle civiltà precolombiane in Centro e Nord America. Questa ricerca ha attirato l’attenzione del pubblico, portando alla luce aspetti inediti della vita di questi antichi popoli.

Scoperta di reperti scheletrici

Il professor Matthew Taylor, dell’Università di Augusta, è l’autore principale di questo studio. Anni fa, Taylor si era dedicato all’analisi di reperti scheletrici umani rinvenuti nel sud del Texas, i quali presentavano segni particolari sulla loro superficie. Questi resti, appartenenti a diverse ossa di braccia e gambe, mostrano segni di lavorazione che, inizialmente, sembravano misteriosi.

Strumenti musicali antichi

Dopo un’accurata analisi, il professor Taylor ha scoperto che queste ossa erano state trasformate in strumenti musicali. I reperti somigliano a un antico strumento precolombiano conosciuto come raspa musicale, o omichicahuaztli in lingua nahua. Taylor ha spiegato che gli antichi membri di questa tribù, di cui non si conosce il nome, utilizzavano le ossa lavorate per produrre suoni piacevoli. “Le ossa venivano segate lungo la loro circonferenza fino a raggiungere la cavità midollare”, ha dichiarato Taylor, rivelando che questo processo poteva portare a spezzare l’osso in due.

Riti religiosi e scambi culturali

Secondo gli esperti, la creazione di questi strumenti era legata a riti religiosi e all’acquisizione di trofei di guerra. Tuttavia, il professor Taylor rimane scettico riguardo a questa interpretazione. La presenza di tali strumenti in Texas suggerirebbe uno scambio di tecnologie e pratiche tra gli attuali Stati Uniti e il Messico, che all’epoca stava vivendo l’emergere delle prime civiltà Maya e Azteche.

Nuove prospettive sulle popolazioni antiche

Il Texas, secondo le ricerche, è stato abitato da cacciatori-raccoglitori fino al 1528 d.C., anno in cui gli europei iniziarono a esplorare la regione, portando con sé interessi commerciali e armi. Questo studio apre nuove prospettive sulla comprensione delle interazioni culturali e delle tradizioni musicali di queste antiche popolazioni.