Un gruppo di archeologi ungheresi ha recentemente realizzato una scoperta straordinaria, rinvenendo attraverso l’uso di metal detector e tecnologie laser avanzate un numero impressionante di oggetti metallici risalenti all’età del ferro. Questo ritrovamento è avvenuto nella regione di Somló, una collina vulcanica situata nell’Ungheria occidentale. La notizia è emersa nel 2025, grazie alla pubblicazione dei risultati sulla rivista Antiquity.

Tra i reperti rinvenuti, alcuni risalgono a circa 3.400 anni fa, mentre altri sono più recenti, databili al 900 a.C.. Gli oggetti scoperti includono decorazioni militari, armature e armi, appartenenti a guerrieri dell’epoca. Inoltre, gli archeologi hanno trovato frammenti di ambra, zanne di cinghiale e tessuti, probabilmente provenienti da corredi funerari.

Scoperte nel cuore di Somló

I primi a notare la presenza di tesori nella regione di Somló sono stati i contadini vinicoli locali. Negli anni passati, questi agricoltori avevano segnalato alle autorità competenti di aver rinvenuto reperti dall’aspetto molto antico, attirando l’attenzione degli archeologi. L’area si è rivelata un vero e proprio scrigno di storia, capace di fornire nuove informazioni sulle civiltà antiche.

Tra le armi rinvenute, le punte di lancia decorate in stile alpino sono particolarmente significative. Questi reperti offrono spunti per comprendere i rapporti culturali tra l’Europa centrale e i Balcani in un periodo storico in cui grandi civiltà come quella Micenea e Minoica non avevano ancora raggiunto il loro apice. La scoperta di questi oggetti potrebbe contribuire a chiarire le dinamiche di scambio e interazione tra le diverse popolazioni dell’epoca.

Implicazioni storiche dei reperti

Secondo gli archeologi, i reperti rinvenuti a Somló, insieme ad altre evidenze, suggeriscono che le popolazioni che abitavano l’Ungheria tra il XIII e il VI secolo a.C. fossero organizzate in società tribali. Queste comunità erano probabilmente guidate da guerrieri d’élite, con Somló che assumeva un ruolo centrale nel contesto del potere locale. La scoperta di tali oggetti non solo arricchisce il patrimonio archeologico dell’Ungheria, ma offre anche nuove prospettive sulla vita sociale e culturale dell’epoca.

Le ricerche continuano e gli archeologi sperano di raccogliere ulteriori informazioni che possano chiarire le origini e le interazioni di queste antiche popolazioni. La regione di Somló, quindi, si conferma come un luogo di grande importanza storica, capace di rivelare i segreti di un passato affascinante e complesso.