Lo scorso 8 gennaio 2025, un gruppo di appassionati di metal detecting ha fatto una scoperta straordinaria nel sud-ovest dell’Inghilterra. Durante una passeggiata, questi amici hanno trovato reperti di grande valore storico risalenti all’epoca medioevale, precisamente a circa 1.400 anni fa, quando l’Inghilterra era sotto il dominio sassone. L’evento ha suscitato l’interesse di esperti e appassionati di archeologia.

La scoperta dei reperti

Il piccolo gruppo, composto da Paul Gould e Chris Phillips, ha rinvenuto due oggetti preziosi, entrambi in oro e riccamente decorati. Tra questi, spicca una piccola riproduzione di una testa di corvo, realizzata completamente in oro. Questo reperto presenta dettagli ben definiti, come il becco ricurvo e gli occhi, ai quali sono state incastonate piccole gemme di granato rosso. La bellezza e la lavorazione di questo oggetto evidenziano l’abilità degli artigiani dell’epoca.

Il secondo reperto è un piccolo oggetto in oro, dal fondo piatto, caratterizzato da intarsi triangolari. Questo pezzo, che ricorda un anello, ha subito alcune perdite nei suoi agganci. Gli esperti ritengono che entrambi gli oggetti potessero avere una funzione decorativa, probabilmente utilizzati per adornare un corno da bere, un elemento comune nella cultura anglosassone.

Significato culturale dei reperti

Gli archeologi del British Museum, che hanno avuto l’opportunità di analizzare e restaurare i reperti, hanno trovato particolarmente interessante il riferimento al corvo. Nella tradizione anglosassone, vichinga e norrena, i corvi erano considerati messaggeri di Odino, simboli di morte e sventura. Questo legame culturale è ben noto anche tra i fan della serie tv Vikings, dove i corvi assumono un significato profondo.

Adornare un corno con immagini di corvi d’oro potrebbe essere interpretato come una sfida alla paura della morte, un tema ricorrente nelle credenze dell’epoca. Questa scoperta non solo arricchisce la nostra comprensione della cultura sassone, ma offre anche uno spaccato affascinante sulle pratiche rituali e simboliche di quel periodo storico.

Prossimi passi e scavi futuri

I reperti ritrovati saranno esposti al British Museum, dove potranno essere studiati e ammirati da un pubblico più ampio. Nel frattempo, l’area in cui sono stati scoperti questi oggetti sarà oggetto di ulteriori scavi. Gli archeologi sono ansiosi di approfondire la ricerca e di scoprire eventuali altri reperti che potrebbero fornire ulteriori informazioni sulla vita e le credenze degli antichi sassoni.

Questa scoperta rappresenta un importante passo avanti nella comprensione della storia medievale dell’Inghilterra, dimostrando come la passione per la ricerca e la scoperta possa portare a rivelazioni significative sul nostro passato.