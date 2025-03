Recentemente, i paleontologi Roy Smith e David Martill dell’Università di Portsmouth hanno annunciato una scoperta significativa nel campo della paleontologia: la mandibola di una nuova specie di pterosauro, rinvenuta nel sud dell’Inghilterra. La notizia è stata pubblicata nella rivista Proceedings of the Geologists’ Association.

Scoperta della mandibola

La mandibola, risalente a circa 147 milioni di anni fa, appartiene a un esemplare vissuto durante il Titoniano, un periodo del Giurassico superiore. Questo reperto è particolarmente rilevante poiché rappresenta il pterosauro più giovane mai rinvenuto nel Regno Unito, superando altri ritrovamenti effettuati nel corso dei secoli.

Dettagli sul ritrovamento

Il ritrovamento è avvenuto all’interno della formazione calcarea di Portland, situata vicino alle celebri scogliere bianche del Dorset. I ricercatori hanno notato che la mandibola presenta segni di alterazione, probabilmente causati da un’attività di scavo non documentata nella zona. “È probabile che il campione sia stato scoperto per la prima volta quando un cavatore ha spezzato la pietra in cui era conservato il fossile,” hanno dichiarato gli scienziati, aggiungendo che ciò ha provocato danni alla parte centrale del campione.

Classificazione del pterosauro

Nonostante la mancanza di caratteristiche diagnostiche precise, i paleontologi sono riusciti a collocare il pterosauro all’interno del clade Ctenochasmatoidea, un gruppo di pterosauri noti per i loro denti allungati e sottili, talvolta con una leggera curvatura dorsale. Questi animali non erano tra i più grandi che solcavano i cieli dell’epoca, poiché i pterosauri più imponenti appartenevano a un’altra categoria.

Implicazioni della scoperta

La scoperta della mandibola offre una nuova prospettiva sulla storia evolutiva di questi affascinanti animali, fornendo un importante punto di riferimento temporale per le future ricerche nel campo della paleontologia. Con questo ritrovamento, gli scienziati sperano di approfondire la comprensione delle dinamiche evolutive dei pterosauri e del loro ambiente durante il Giurassico.