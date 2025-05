Mercurio, il pianeta più vicino al Sole, potrebbe nascondere un segreto straordinario: un vasto strato di diamanti. Questa affermazione proviene da uno studio condotto dal geologo planetario Yanhao Lin, recentemente pubblicato su Nature Communications. Secondo le ricerche, sotto la superficie di Mercurio si troverebbe una coltre cristallina di diamante spessa circa 18 chilometri.

Scoperta basata sull’abbondanza di carbonio

La scoperta si basa sull’abbondanza di carbonio presente nel pianeta. La crosta di Mercurio è ricca di grafite, il che indica che in passato l’intero pianeta potrebbe essere stato immerso in un oceano di magma carico di carbonio. Con il raffreddamento del pianeta, i materiali più leggeri sono emersi in superficie, mentre il carbonio più pesante è affondato verso il confine tra il mantello e il nucleo. In questa zona, dove le pressioni superano i 5,5 gigapascal e le temperature superano i 2000 gradi, il carbonio potrebbe essersi trasformato in diamante puro.

Spiegazione del campo magnetico attivo

Questa scoperta potrebbe anche fornire una spiegazione a uno dei grandi enigmi di Mercurio: il suo campo magnetico attivo. A differenza di altri pianeti simili, Mercurio mantiene un campo magnetico funzionante. Secondo Lin, l’elevata conducibilità termica del diamante potrebbe consentire una dissipazione efficace del calore dal nucleo, contribuendo così a mantenere attivo il motore interno responsabile del campo magnetico.

Confronto con altri pianeti

Rispetto ad altri pianeti come Terra, Venere e Marte, Mercurio sembra aver preservato il suo carbonio in modo più efficace. Inoltre, si segnala che su Nettuno si verificano fenomeni analoghi, con piogge di diamanti, lasciando aperta la questione di quando l’umanità potrà accedere a tali risorse preziose.