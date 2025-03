Un’indagine recente ha svelato un capitolo inedito della storia climatica della Terra, risalente all’inizio dell’Olocene, circa 11.000 anni fa. Durante questo periodo, il livello dei mari ha mostrato un aumento straordinario, superando il metro ogni secolo. La scoperta è frutto di un lavoro di ricerca condotto da un team internazionale di scienziati che ha esaminato i depositi di torba sommersi nel Mare del Nord, in una zona che un tempo era conosciuta come Doggerland, una terra emersa che collegava l’attuale Gran Bretagna all’Europa.

Analisi dei periodi di innalzamento del livello del mare

Il fulcro dello studio riguarda due periodi significativi di innalzamento marino, avvenuti rispettivamente circa 10.300 e 8.300 anni fa. Durante questi intervalli, lo scioglimento accelerato delle calotte glaciali ha portato a un’espansione rapida degli oceani. Utilizzando tecniche di datazione al radiocarbonio e modelli climatici sofisticati, i ricercatori sono stati in grado di determinare con maggiore precisione l’ammontare totale dell’innalzamento del mare post-glaciale, che si attesta attorno a 38 metri.

Questi dati offrono una visione chiara di come il clima terrestre abbia risposto a eventi naturali in passato e possono fungere da base per comprendere i cambiamenti attuali. I ricercatori hanno evidenziato che, a differenza di quel periodo storico, oggi non sono le forze naturali a determinare l’innalzamento del livello del mare, ma l’attività umana. Le emissioni di gas serra stanno accelerando lo scioglimento delle calotte polari, e le proiezioni più pessimistiche dell’IPCC indicano un innalzamento simile a quello già sperimentato in passato. Le città, le economie e le infrastrutture costiere odierne, però, sono molto più vulnerabili rispetto a millenni fa.

Implicazioni per il futuro

Marc Hijma, geologo e primo autore della ricerca, sottolinea che comprendere gli eventi successivi all’ultima era glaciale è fondamentale per affrontare le sfide climatiche attuali. La conoscenza di come il livello del mare si sia comportato in passato può fornire indicazioni preziose per la pianificazione e la gestione delle risorse costiere nel presente e nel futuro.

Questa ricerca non solo arricchisce la nostra comprensione della storia climatica del pianeta, ma evidenzia anche l’urgenza di affrontare il cambiamento climatico provocato dall’uomo. La consapevolezza delle dinamiche passate può aiutare a prepararsi meglio per gli eventi futuri, rendendo essenziale un approccio proattivo nella gestione delle risorse e nella pianificazione urbana.