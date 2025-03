Riflettere sulla storia come un insieme di eventi interconnessi può rivelare connessioni sorprendenti. Un esempio significativo coinvolge l’Università di Oxford e l’Impero Azteco, due entità che, sebbene apparentemente distanti nel tempo e nello spazio, mostrano un’affascinante sovrapposizione temporale. Infatti, Oxford era già attiva da oltre due secoli prima della fondazione di Tenochtitlán, la capitale azteca.

La storia dell’università di oxford

Nel 1096, le prime lezioni si svolgevano già presso l’Università di Oxford, la più antica università nel mondo anglosassone. L’istituzione accademica si sviluppò rapidamente e, nel 1167, il re Enrico II impose un divieto agli studenti inglesi di iscriversi all’Università di Parigi, incentivando così la crescita di Oxford. Già nella metà del XIII secolo, l’università aveva strutturato un sistema organizzato con i suoi primi collegi, tra cui University College, Balliol e Merton, consolidando il suo ruolo di centro di apprendimento.

L’emergere dell’impero azteco

Contemporaneamente, dall’altra parte del mondo, l’Impero Azteco cominciò a delinearsi nel 1325, quando i Mexica fondarono Tenochtitlán sull’isola del lago Texcoco. Questa civiltà mesoamericana prosperò rapidamente e, nel 1428, grazie a un’alleanza con Texcoco e Tlacopan, si affermò come potenza dominante nella regione fino all’arrivo degli spagnoli nel 1519. Tuttavia, dopo meno di un secolo di espansione, l’impero subì un duro colpo nel 1521 a seguito della conquista condotta da Hernán Cortés e dai suoi alleati indigeni.

Riflessioni sulla storia interconnessa

Questo confronto storico non ha l’intento di mettere in competizione diverse civiltà, ma piuttosto di sottolineare come la nostra comprensione del tempo storico possa risultare distorta. Spesso, si tende a immaginare le civiltà antiche come se fossero separate da periodi di tempo incolmabili, mentre in realtà eventi che sembrano distanti si sono svolti contemporaneamente.

Domande sulla storia dell’istruzione

Per approfondire ulteriormente la questione, ci si può chiedere: qual è l’università più antica del mondo? La risposta a questo interrogativo potrebbe rivelare ulteriori aspetti interessanti sulla storia dell’istruzione e delle civiltà.