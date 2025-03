Nel 2012, Michael Rorrer, un residente della California, si trovava a sistemare la casa della sua prozia defunta in Virginia quando ha fatto una scoperta straordinaria: ha rinvenuto 345 fumetti d’epoca in condizioni impeccabili, nascosti all’interno di un armadio nel seminterrato. Questo ritrovamento inaspettato ha dato il via a un’asta incredibile, culminata con la vendita della collezione per circa 3,5 milioni di dollari.

Un tesoro di fumetti rari

Tra i fumetti rinvenuti, spiccavano alcune delle pubblicazioni più ricercate al mondo. In particolare, il Detective Comics n. 27 del 1939, che segna la prima apparizione di Batman, è stato venduto per oltre 520.000 dollari. Altri pezzi significativi della collezione includono l’Action Comics n. 1 del 1938, con il debutto di Superman, aggiudicato per circa 299.000 dollari, e il Batman n. 1 del 1940, battuto a 275.000 dollari. Un ulteriore pezzo pregiato è stato il Captain America n. 2, con la rappresentazione di Hitler spaventato in copertina, venduto per 114.000 dollari.

La storia dietro la collezione

Il proprietario originale di questi fumetti, Billy Wright, era un ingegnere chimico e un collezionista appassionato fin dalla giovane età. Ha mantenuto la sua collezione in gran segreto, senza mai pubblicizzarla, e l’ha custodita con una dedizione quasi maniacale per decenni. Dopo la sua morte nel 1994, i fumetti sono rimasti dimenticati fino alla sorprendente riscoperta da parte di Rorrer.

Un miracolo di conservazione

Gli esperti del settore sono stati colpiti non solo dalla rarità dei titoli presenti nella collezione, ma anche dallo stato di conservazione eccezionale. Tra i fumetti ritrovati, ben 44 erano tra i 100 più significativi della cosiddetta “Golden Age” del fumetto. Storici e collezionisti hanno definito una collezione così completa e ben mantenuta un vero e proprio miracolo, riuscita a sopravvivere a guerre, traslochi e distruzioni varie.

Questa storia dimostra che, mentre alcuni diventano ricchi attraverso metodi inusuali come la manipolazione di software per vincere alla lotteria, altri trovano fortuna in modi altrettanto sorprendenti, come il ritrovamento di fumetti rari.