Il noto social network cinese, TikTok, ha recentemente introdotto una nuova funzionalità che sfrutta l’intelligenza artificiale. Chiamata AI Alive, questa innovazione consente agli utenti di trasformare foto statiche in brevi video animati direttamente all’interno dell’app. L’obiettivo è quello di arricchire l’esperienza degli utenti, rendendola più interattiva e coinvolgente.

Il funzionamento di AI alive

La nuova funzione di TikTok si presenta con un funzionamento intuitivo. Gli utenti devono semplicemente aprire l’app e selezionare il simbolo “+” posizionato sulla propria immagine del profilo, visibile nella sezione inbox o al centro della pagina del profilo. Una volta attivata la modalità “Alive”, cliccando sull’icona in alto a destra, gli utenti possono scegliere la foto da animare. Successivamente, è sufficiente digitare le istruzioni su come si desidera che l’immagine venga animata. Questo processo permette di aggiungere movimento e vari effetti creativi, rendendo le immagini statiche dinamiche e accattivanti.

La funzionalità è simile a quella di Gemini, che offre una trasformazione delle foto in video. TikTok ha implementato questa tecnologia all’interno della sua Story Camera, per permettere agli utenti di esprimere la propria creatività in modo semplice e veloce.

Moderazione e sicurezza dei contenuti

Per garantire un utilizzo sicuro e responsabile della nuova funzione, TikTok ha adottato un rigoroso sistema di moderazione automatica. Ogni contenuto generato tramite AI Alive viene analizzato per verificare l’immagine caricata e il prompt fornito. Questo controllo è fondamentale per prevenire possibili abusi e garantire che i contenuti rispettino le linee guida della piattaforma.

Inoltre, prima della pubblicazione della Storia, viene effettuato un ulteriore controllo di sicurezza. TikTok ha anche implementato l’uso dei metadati C2PA, una tecnologia che consente di identificare i contenuti generati dall’IA. Questi contenuti saranno etichettati come “AI-Generated”, fornendo così trasparenza agli utenti riguardo alla provenienza del materiale.

Con l’introduzione di AI Alive, TikTok si posiziona come un innovatore nel panorama dei social media, puntando a offrire strumenti sempre più avanzati per la creazione di contenuti. La nuova funzionalità rappresenta un passo significativo verso l’integrazione dell’IA nelle piattaforme di socializzazione, permettendo agli utenti di esprimere la propria creatività in modi mai visti prima.