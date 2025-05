Lo Sparkford Inn, una storica locanda che affonda le sue radici nel Medioevo, si è trasformata nel corso dei secoli in un accogliente pub. Tuttavia, le voci che circolano tra i visitatori e il personale raccontano di una presenza inquietante che non sembra aver mai abbandonato le sue stanze. La leggenda più inquietante è quella di un bambino fantasma, descritto con vestiti bruciati e un volto segnato da ustioni, avvistato più volte mentre corre tra il bar e la sala biliardo.

Indagini dei somerset paranormal investigators

Per fare luce su questi fenomeni, i Somerset Paranormal Investigators (SPI UK) hanno avviato un’indagine approfondita. Utilizzando strumenti all’avanguardia, come telecamere termiche e rilevatori elettromagnetici, il team ha cercato di catturare eventuali manifestazioni paranormali. Durante l’indagine, hanno anche posizionato giocattoli per cercare di attrarre l’attenzione dello spirito del bambino. Donna Lalla, una delle investigatrici, ha commentato: “Con i bambini si parla come se fossero vivi”. Tuttavia, nonostante gli sforzi, nessun giocattolo si è mosso e il silenzio è rimasto inalterato, lasciando il team con più domande che risposte.

Presenze misteriose nella stanza numero 6

Durante l’indagine, un’altra stanza, la numero 6, ha attirato l’attenzione degli investigatori. Qui, si sospetta la presenza di una donna misteriosa. Attraverso l’uso di uno “spirit box”, un dispositivo in grado di captare voci tra le frequenze radio, il team ha registrato un sussurro. Anche se l’audio era debole, ha creato un’atmosfera di elettricità tra i membri della squadra, che si sono chiesti se potesse trattarsi della donna di cui si parla.

Reazioni e scetticismo

Nonostante le esperienze vissute dal team, ci sono scettici come il psicologo Christopher French, che avvertono che molte di queste manifestazioni possono essere spiegate da interferenze o suggestione. Tuttavia, i fenomeni inspiegabili continuano a verificarsi: una palla da biliardo lanciata senza alcun mittente e una bottiglia di vodka che cade da sola alimentano le discussioni. Il team di SPI UK non considera queste situazioni semplici coincidenze e rimane determinato a scoprire la verità.

La scienza ha già messo in discussione il mito dei fantasmi e, attraverso recenti scoperte, è stata in grado di fornire spiegazioni ai fenomeni considerati paranormali. Gli eventi che continuano a verificarsi nello Sparkford Inn, tuttavia, rimangono un mistero avvincente per coloro che sono affascinati dal soprannaturale.