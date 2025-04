Analizzando il panorama degli smartphone nel mese di aprile 2025, emerge chiaramente quale sia il modello di punta di Oppo. In questo periodo, il Find X8 Pro si distingue come la proposta premium della casa produttrice, con un prezzo fissato a 1169,99 Euro per la versione dotata di 16GB di RAM e 512GB di memoria interna.

Il dispositivo è alimentato dal potente processore MediaTek Dimensity 9400, e presenta un display AMOLED da 6,78 pollici con una risoluzione di 2780×1264 pixel, capace di offrire un refresh rate fino a 120Hz e una densità di pixel di 450 ppi. Questa combinazione di caratteristiche garantisce un’esperienza visiva di alta qualità, ideale per gli utenti più esigenti.

Sistema fotografico avanzato

Uno dei punti di forza del Find X8 Pro è il suo sistema fotografico, composto da quattro sensori da 50 megapixel. La collaborazione con Hasselblad ha portato a ottimizzazioni significative della fotocamera. La lente principale si basa su un sensore Sony LYT8080 da 50 megapixel, dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine. A questa si aggiungono un teleobiettivo 3x, sempre da 50 megapixel, con apertura f/2.6 e OIS, un teleobiettivo 6x Sony IMX858 da 50 megapixel con apertura f/4.3 e una lente ultra grandangolare JN5 da 50 megapixel. Questa configurazione permette di catturare immagini di alta qualità in diverse condizioni di luce e distanza.

Batteria e prestazioni

Il Find X8 Pro è equipaggiato con una batteria al silicio-carbonio da 6100 mAh, che supporta la ricarica rapida cablata da 100W e la ricarica wireless da 50W. Questa capacità della batteria assicura un’autonomia prolungata, rendendo il dispositivo adatto per un uso intensivo durante la giornata. Inoltre, la presenza di fino a 16GB di RAM e 1TB di storage UFS 4.0 offre prestazioni elevate e una gestione fluida delle applicazioni.

In sintesi, il Find X8 Pro di Oppo si presenta come un dispositivo altamente competitivo nel mercato degli smartphone di fascia alta, grazie a un mix di tecnologia avanzata, prestazioni elevate e un sistema fotografico di prim’ordine. Con queste caratteristiche, il modello si posiziona come una scelta interessante per gli utenti che cercano un dispositivo potente e versatile.