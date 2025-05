Durante l’evento che ha avuto luogo a Berlino, il 15 maggio 2024, Huawei ha presentato la nuova serie Huawei Watch Fit 4. Questa gamma di smartwatch è stata progettata per gli sportivi, combinando un design elegante con funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute e delle attività fisiche.

Caratteristiche dei modelli

La linea comprende due modelli, entrambi caratterizzati dalla filosofia “Fashion Active”. Il corpo degli smartwatch è quadrato e ultrasottile, con un peso di soli 27 grammi per il modello standard e 30,4 grammi per il Pro. Questa leggerezza, unita a una vestibilità versatile, rende i dispositivi adatti a diversi stili e occasioni.

Materiali e display

Il Huawei Watch Fit 4 Pro si distingue per l’uso di materiali di alta qualità, come il vetro zaffiro antigraffio, una ghiera in lega di titanio e una scocca realizzata in alluminio aeronautico. Il display offre una luminosità impressionante di 3000 nit, garantendo una leggibilità ottimale anche in condizioni di luce intensa.

Funzionalità per sport e avventura

Questi smartwatch sono pensati per gli appassionati di sport e avventura. Sono dotati di un barometro integrato, di un sistema GNSS Sunflower a doppia frequenza che si connette a cinque satelliti e supportano la navigazione offline. Il modello Pro include ulteriori funzionalità, come la navigazione per checkpoint e una modalità specifica per il trail running, pensata per i professionisti del settore.

Caratteristiche per il golf e sport acquatici

Un’altra caratteristica interessante è l’attenzione rivolta agli amanti del golf. I dispositivi offrono accesso a oltre 15.000 mappe di campi da golf, con misurazioni GPS in tempo reale, scorecard e strategie per il gioco. Supportano anche sette discipline acquatiche, tra cui vela e stand-up paddleboarding (SUP). Il modello Pro, in particolare, è dotato di una modalità Freediving che consente immersioni fino a 40 metri, con informazioni su profondità, velocità e avvisi di sicurezza.

Innovazioni nel monitoraggio della salute

Il sistema di monitoraggio della variabilità della frequenza cardiaca (HRV) è un’altra innovazione. Questo sistema misura la frequenza cardiaca durante tutta la giornata e include un chip per rilevare eventuali apnee notturne. Il modello Pro introduce anche il sistema Huawei TruSense, che fornisce analisi più precise e rapide della frequenza cardiaca, nonché un sensore ECG integrato.

Disponibilità e promozioni

La gamma Huawei Watch Fit è disponibile a partire dal 15 maggio 2024, con un prezzo di 279 euro per il modello Pro e 169 euro per il modello standard. Inoltre, è attiva una promozione esclusiva fino al 29 giugno 2025, disponibile solo su HUAWEI Store Italia, che offre uno sconto di 30 euro e un cinturino in omaggio utilizzando il coupon AMKTFIT4.