La città di Chongqing, situata in Cina, è una delle metropoli più sorprendenti e meno conosciute al mondo. Con una superficie che supera i 82.400 chilometri quadrati, questa megalopoli si distingue per la sua vastità e per la sua popolazione che supera i 32 milioni di abitanti. Situata alla confluenza del fiume Jialing e del maestoso Yangtze, Chongqing rappresenta un esempio straordinario di urbanizzazione e sviluppo.

La posizione e l’estensione di Chongqing

Chongqing si trova nell’entroterra cinese e la sua estensione è paragonabile a quella di interi paesi, come l’Irlanda o l’Austria. La città è così grande che, secondo il critico di architettura Oliver Wainwright, le mappe risultano quasi inutili per orientarsi. La complessità del suo tessuto urbano è tale da costringere i visitatori a utilizzare mezzi di trasporto alternativi, come funivie e scale mobili, per spostarsi anche su brevi distanze. Wainwright descrive un’esperienza di viaggio a Chongqing, dove le scale portano a passerelle e ascensori che conducono a panorami mozzafiato, rivelando un’architettura che si sviluppa verticalmente, con edifici che si affacciano su valli profonde.

Una storia millenaria

La storia di Chongqing è ricca e affascinante, risalendo a oltre 3.000 anni fa. Questa città è stata capitale di diverse dinastie e ha svolto un ruolo cruciale come porto fluviale e snodo di trasporti. La sua importanza storica è testimoniata dall’evoluzione della città nel corso dei secoli, che ha visto una crescita esponenziale solo negli ultimi anni. Chongqing ha saputo adattarsi e prosperare, diventando un centro vitale per l’economia cinese.

La crescita demografica e l’urbanizzazione

Nel 2025, Chongqing conta oltre 32 milioni di abitanti, un numero che, sebbene non rappresenti un record assoluto, è comunque impressionante. La posizione geografica della città, unita a un processo di urbanizzazione accelerato, ha contribuito alla sua espansione. La Cina, in particolare, sta vivendo un fenomeno di urbanizzazione senza precedenti, con proiezioni che indicano un aumento della popolazione urbana da 400 a 700 milioni di persone entro il 2050. Questo sviluppo non mostra segni di rallentamento, confermando Chongqing come uno dei punti focali della crescita urbana globale.

La megalopoli cinese non è solo un esempio di grandezza geografica, ma anche un simbolo delle trasformazioni sociali ed economiche in corso nel paese. La sua evoluzione continua a destare interesse e curiosità, rendendola una delle città più dinamiche e affascinanti del mondo contemporaneo.