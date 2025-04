Esplorando il catalogo di smartphone di Xiaomi, emerge un’opzione particolarmente interessante per coloro che desiderano investire meno di 1000 Euro in questo mese di aprile 2025.

Attualmente, è possibile acquistare lo Xiaomi 15 5G nella configurazione con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna al prezzo di 819 Euro. Questo dispositivo è disponibile con consegna rapida, garantita in pochi giorni, e offre la possibilità di reso secondo le consuete politiche di Amazon.

Caratteristiche tecniche dello Xiaomi 15 5G

Il modello in questione rappresenta uno degli ultimi smartphone lanciati da Xiaomi e si distingue per un display da 6,36 pollici con una risoluzione di 2760×1200 pixel. La luminosità massima raggiunge i 3200 nit, mentre la frequenza di aggiornamento è di 120Hz, assicurando un’esperienza visiva fluida e coinvolgente per la fruizione di contenuti multimediali. All’interno, il dispositivo è alimentato dal potente processore Snapdragon 8 Elite, supportato da 12GB di RAM, che garantisce prestazioni elevate in tutte le situazioni.

Comparto fotografico e batteria

Passando al comparto fotografico, lo Xiaomi 15 5G offre una fotocamera principale da 50 megapixel, dotata di stabilizzazione ottica dell’immagine, affiancata da una lente ultra grandangolare sempre da 50MP. Per gli amanti dei selfie, la fotocamera frontale è equipaggiata con un sensore da 32 megapixel, promettendo scatti di alta qualità. La scheda tecnica è completata da una batteria da 5240 mAh, che supporta la ricarica rapida da 90W e la ricarica wireless da 50W. Secondo le informazioni fornite dal produttore, questa batteria consente fino a 25 ore di riproduzione video.

In sintesi, lo Xiaomi 15 5G si presenta come una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo di alta gamma a un prezzo competitivo, combinando prestazioni elevate, qualità fotografica e autonomia.