Archiviato il recente turno di Serie A, che ha visto il Napoli emergere come nuova capolista dopo la sconfitta dell’Inter contro la Roma, l’attenzione si sposta ora sulla Champions League. La competizione europea si avvicina alle fasi decisive, con le semifinali di andata in programma.

Dettagli sulla partita

Il 29 aprile 2025, a partire dalle ore 21:00, TV8 trasmetterà in diretta la sfida tra Arsenal e Paris Saint Germain, che si svolgerà allo stadio Emirates di Londra. I Gunners, dopo aver visto sfumare il titolo di Premier League, ormai in mano al Liverpool, si sono rivelati una delle sorprese di questa edizione della Champions, avendo superato il temuto Real Madrid, guidato da Kylian Mbappé e Carlo Ancelotti. Dall’altra parte, il Paris Saint Germain, sotto la guida di Luis Enrique, si presenta come una delle squadre favorite per la vittoria finale. Nonostante la partenza del talentuoso attaccante francese, il PSG ha dimostrato di avere un gioco di alto livello, caratterizzato da intensità e qualità.

Informazioni sulla trasmissione

La partita promette di essere avvincente e ricca di emozioni. Il match sarà visibile in diretta sia sul digitale terrestre che sul satellite, e sarà disponibile anche in streaming. Prima del calcio d’inizio, il prepartita avrà inizio alle 20:20, mentre alle 23:00 andrà in onda la Champions Night, con analisi e commenti sul match appena disputato. La partita di ritorno è già in programma per la settimana successiva, promettendo ulteriori emozioni ai tifosi.