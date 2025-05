Se siete tra coloro che spesso smarriscono oggetti e desiderate una soluzione efficace per monitorarne la posizione, è il momento giusto per approfittare di un’interessante offerta su Amazon.

Un’affare imperdibile per chi cerca localizzatori

Amazon propone un set di localizzatori QCOQ a un prezzo straordinario, valido solo per un periodo limitato. Questo pacchetto include un notevole sconto del 70% rispetto al prezzo di listino, con un ulteriore sconto del 30% attivabile tramite coupon. Di conseguenza, il costo finale scende da 49,99 euro a soli 10 euro. Questa offerta rappresenta un’opportunità da non perdere per chi desidera tenere traccia dei propri effetti personali.

Caratteristiche dei localizzatori QCOQ

All’interno della confezione sono presenti due diversi localizzatori, simili agli Apple AirTag, progettati per funzionare esclusivamente con dispositivi iOS. Questo significa che l’utilizzo è limitato agli utenti di iPhone, escludendo i telefoni Android. Questi pratici dispositivi non solo consentono di localizzare gli oggetti a cui sono attaccati, ma possono anche emettere un forte suono per facilitarne il ritrovamento in caso di smarrimento. Ogni localizzatore è dotato di una custodia protettiva e di una batteria sostituibile, garantendo così una durata prolungata nel tempo.

Vantaggi per studenti e opportunità esclusive

Gli studenti possono beneficiare di una promozione esclusiva offerta da Amazon. Attraverso il programma Amazon Prime Student, è possibile ottenere tre mesi gratis di servizio, che include spedizioni gratuite Prime, accesso a film e serie TV su Prime Video, giochi su Prime Gaming e molto altro. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità vantaggiosa per chi desidera sfruttare al massimo i servizi offerti da Amazon. Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica per migliorare la vostra esperienza di acquisto e semplificare la gestione dei vostri oggetti.