Mentre si susseguono le discussioni riguardanti il rinvio di Siri, un post apparso su Reddit ha messo in luce un aspetto sorprendente del noto assistente virtuale di Apple, lanciato nel 2011. A quasi quattordici anni dal suo debutto, Siri continua a mostrare difficoltà nel fornire risposte a domande elementari, le quali non richiederebbero l’ausilio dell’intelligenza artificiale per essere elaborate.

Un episodio sorprendente

Il post, che ha catturato l’attenzione di molti, è stato condiviso da John Gruber, noto per il suo interesse nel mondo della tecnologia. L’utente ha chiesto a Siri: “che mese è?“, ma, sorprendentemente, non ha ricevuto alcuna risposta. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulle capacità del sistema, che sembra non gestire nemmeno le domande più semplici.

Esperienze degli utenti

Numerosi utenti hanno commentato il post, riportando esperienze analoghe. Un altro utente ha raccontato di aver chiesto a Siri di riprodurre un podcast, ricevendo come risposta: “Sto provando a riprodurre da Apple Podcast ma non sembra che tu l’abbia installato”. La persona ha affermato di non essere a conoscenza della possibilità di disinstallare l’applicazione, evidenziando un problema che costringe gli utenti a riprodurre manualmente i contenuti ogni volta.

Problemi di comprensione

Ciò che sorprende è che diversi utenti hanno segnalato lo stesso problema con la domanda “che mese è?“, suggerendo che, almeno nella lingua inglese, Siri non riesca a comprendere correttamente questa semplice richiesta. Questo solleva interrogativi sulla qualità del servizio offerto da Apple.

Reazioni degli utenti

Le reazioni degli utenti oscillano tra ironia e frustrazione. Molti sostengono che Apple dovrebbe concentrare i propri sforzi nel migliorare Siri, piuttosto che investire in funzionalità meno utili presenti in Apple Intelligence. La richiesta di un potenziamento dell’assistente virtuale sembra quindi essere una priorità condivisa da molti, evidenziando la necessità di un aggiornamento significativo per un servizio che, nonostante gli anni di evoluzione, sembra ancora lontano dal soddisfare pienamente le aspettative degli utenti.