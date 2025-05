A meno di tre settimane dall’inizio della finale di Champions League 2025, che vedrà in campo l’Inter di Simone Inzaghi contro il Paris Saint Germain di Luis Enrique, Sky ha confermato la trasmissione dell’evento in chiaro. La notizia, emersa da Calcio e Finanza, rivela che la pay TV trasmetterà il match su TV8, in conformità con le normative AGCOM che impongono la diffusione gratuita di eventi sportivi di rilevanza nazionale.

Normativa sulla trasmissione degli eventi sportivi

La normativa stabilisce che le emittenti televisive italiane non possono trasmettere in esclusiva eventi considerati di particolare importanza per la società, garantendo così la possibilità di visione ad almeno l’80% della popolazione. Tra questi eventi rientrano la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League, a condizione che siano coinvolte squadre italiane. Di recente, anche le semifinali di Champions League dell’Inter sono state trasmesse in chiaro, confermando l’impegno delle emittenti a rispettare tali obblighi.

Scelte di trasmissione di Sky

Quest’anno, Sky, appartenente al gruppo Comcast, ha scelto di non trasmettere alcuna partita di Champions League con squadre italiane in chiaro, limitandosi a offrire il miglior match del mercoledì sera tra formazioni straniere. Ciò ha posto Sky di fronte a una scelta cruciale: cedere i diritti a un’altra emittente o trasmettere la finale su TV8. Alla fine, l’emittente ha deciso di optare per la seconda soluzione, rendendo così accessibile a tutti gli appassionati la sfida tra le due grandi squadre.

Opportunità per i tifosi

La decisione di trasmettere la finale in chiaro rappresenta un’importante opportunità per i tifosi, che potranno seguire l’evento senza la necessità di un abbonamento. Con l’Inter che si prepara a sfidare una delle squadre più forti d’Europa, l’attenzione è alta, e la possibilità di seguire la partita su un canale gratuito rappresenta un valore aggiunto per il panorama calcistico italiano.