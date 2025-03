Gli appassionati degli smartwatch di Huawei possono ora approfittare di offerte imperdibili disponibili su Amazon. L’azienda ha lanciato promozioni su diversi modelli, rendendo accessibili dispositivi tecnologici di alta qualità a prezzi vantaggiosi.

Huawei watch fit 3 in promozione

Il primo modello in offerta è il Huawei Watch Fit 3, un orologio smart caratterizzato da un display AMOLED da 1,82 pollici e un design elegante e ultra-sottile. Questo dispositivo è disponibile in diverse colorazioni, tra cui nero, bianco, grigio e rosa, tutte con uno sconto del 29% rispetto al prezzo consigliato. Attualmente, il prezzo è fissato a soli 113 euro, un’opportunità da non perdere per chi desidera unire stile e funzionalità.

Huawei watch gt 5: un affare da non perdere

Un altro dispositivo interessante è il Huawei Watch GT 5, un orologio che si distingue per la sua cassa nera da 46 millimetri e un cinturino coordinato. Questo modello è attualmente in offerta con uno sconto del 33%, portando il prezzo da 252 euro a soli 170 euro. Questa riduzione di prezzo rende il Huawei Watch GT 5 un’opzione allettante per chi cerca un orologio smart di alta gamma senza compromettere il budget.

