Il 20 aprile 2025, Snam ha comunicato che, alla data del 19 aprile, sono state depositate presso la sede sociale due liste di candidati per le cariche di amministratore e sindaco. Questo passaggio è fondamentale in vista del rinnovo del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, previsto per il 14 maggio 2025. La notizia è stata diffusa tramite un comunicato ufficiale, che ha chiarito le origini delle liste.

Le liste sono state presentate da Cdp Reti, che detiene il 31,35% del capitale sociale, e da un gruppo di società di gestione del risparmio insieme ad altri investitori istituzionali, i quali possiedono complessivamente l’1,32727% delle azioni. Questo scenario evidenzia la partecipazione significativa di attori importanti nel processo di governance della società.

Dettagli sulle candidature

Nella prima lista, i candidati per la carica di amministratore includono nomi di spicco come Esedra Chiacchella, Alessandro Zehentner, che ricopre la carica di presidente, Agostino Scornajenchi, Qinjing Shen, Augusta Iannini e Paola Panzeri. Per quanto riguarda i sindaci, Maurizio Dallocchio e Antonella Bientinesi sono proposti come sindaci effettivi, mentre Domenico Sapia e Antonella Carù sono stati indicati come sindaci supplenti.

La seconda lista presenta candidati distinti, tra cui Piero Manzoni, Laura Cavatorta e Andrea Mascetti. In questa lista, Mauro Lonardo è stato nominato sindaco effettivo, con Federica Albizzati come sindaco supplente. Le candidature rappresentano un mix di esperienze e competenze, riflettendo un approccio strategico da parte degli investitori.

Implicazioni per il futuro di Snam

Il rinnovo del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale di Snam non è solo un evento formale, ma rappresenta un momento cruciale per la direzione futura della società. Le scelte dei candidati possono influenzare le decisioni strategiche e operative, specialmente in un contesto economico in continua evoluzione. La presenza di investitori istituzionali nelle liste suggerisce un interesse attivo nel garantire una governance robusta e orientata alla crescita.

Il 14 maggio 2025, durante l’assemblea, gli azionisti avranno l’opportunità di esprimere il loro voto sulle proposte, un passaggio che potrebbe determinare il corso delle politiche aziendali di Snam. Con l’attenzione crescente verso la sostenibilità e l’innovazione nel settore energetico, le scelte fatte in questa assemblea potrebbero avere ripercussioni significative non solo per la società, ma anche per il mercato energetico italiano e internazionale.

Le prossime settimane saranno quindi decisive per comprendere come Snam intende affrontare le sfide future e quali strategie adotterà per mantenere la sua posizione nel mercato.