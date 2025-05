Sony ha presentato le cuffie WH-1000XM6, il modello più recente della celebre serie 1000X, nota per la sua qualità audio di alta gamma e la cancellazione del rumore di livello superiore. Queste cuffie sono progettate per soddisfare le esigenze di audiofili, viaggiatori e professionisti, combinando un design elegante con innovative funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Caratteristiche tecniche avanzate

Il cuore delle WH-1000XM6 è rappresentato dal processore QN3, che offre una potenza sette volte superiore rispetto al modello precedente. Questo processore gestisce 12 microfoni, permettendo una cancellazione del rumore adattiva in tempo reale. Grazie alla tecnologia Adaptive NC Optimiser, le cuffie si adattano all’ambiente circostante e alla pressione atmosferica, mentre l’Auto Ambient Sound consente di bilanciare i suoni esterni con la musica, il tutto regolabile tramite un’app dedicata. Questa combinazione di tecnologie assicura un’esperienza d’ascolto personalizzata e ottimale, indipendentemente dal contesto.

Collaborazioni con esperti del settore

Le WH-1000XM6 sono il risultato della collaborazione con professionisti del settore audio di grande prestigio, come Randy Merrill, noto per il suo lavoro con artisti del calibro di Taylor Swift e Adele, e Mike Piacentini, che ha collaborato con Depeche Mode e James Brown. Questa sinergia ha permesso di ottenere una riproduzione audio fedele, capace di restituire ogni sfumatura delle registrazioni originali, garantendo così un ascolto di qualità superiore.

Qualità audio e funzionalità per gli audiofili

Le cuffie sono dotate di un nuovo driver audio in fibra di carbonio e di una struttura della bobina che migliora la nitidezza e la profondità del suono. Supportando Hi-Res Audio e LDAC con DSEE Extreme, queste cuffie sono in grado di recuperare dettagli audio che potrebbero andare persi durante la compressione. Inoltre, le funzioni cinematiche come il 360 Reality Audio Upmix offrono un’esperienza immersiva, portando l’ascoltatore al centro dell’azione.

Funzionalità per le comunicazioni

Le WH-1000XM6 non si limitano alla riproduzione musicale, ma sono anche progettate per gestire le comunicazioni. Un sistema beamforming a sei microfoni, potenziato dall’intelligenza artificiale, è in grado di isolare le voci, riducendo il rumore di fondo. Il riconoscimento vocale ottimizzato rende queste cuffie ideali anche in ambienti affollati. Inoltre, è presente un pulsante dedicato per disattivare immediatamente il microfono, garantendo privacy e comodità nelle conversazioni.

Design e comfort

Il design delle cuffie è studiato per offrire un comfort prolungato, con un archetto largo in pelle vegana e cuscinetti in materiale elasticizzato. Il meccanismo di piegatura, realizzato in metallo e dotato di chiusura magnetica, facilita il trasporto. Nella confezione, gli utenti troveranno anche una custodia compatta, ideale per chi è sempre in movimento.

Le cuffie WH-1000XM6 saranno disponibili a partire da maggio 2025, in diverse colorazioni tra cui nero, platinum silver e blu notte, al prezzo di 450 euro.