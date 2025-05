I continui rincari sulle bollette dell’energia stanno generando forte preoccupazione tra gli italiani, nonostante l’introduzione del bonus bollette del Governo. Tuttavia, esistono alcuni semplici accorgimenti che possono contribuire a limitare i consumi e, di conseguenza, a diminuire l’importo delle fatture.

Nelle abitazioni, diversi elettrodomestici continuano a consumare energia anche quando sono in modalità standby, rappresentando una fonte di spesa non trascurabile.

Elettrodomestici voraci di energia

Un primo dispositivo che merita attenzione è il decoder TV. Questo apparecchio, sebbene possa sembrare innocuo, rimane attivo anche quando viene spento tramite telecomando. Questo accade perché è sempre pronto a ricevere aggiornamenti software o segnali dalla rete. Per ridurre i consumi, è consigliabile spegnerlo direttamente dalla presa elettrica quando non in uso o, in alternativa, utilizzare una multipresa dotata di interruttore.

Un altro elettrodomestico da tenere d’occhio è il forno a microonde. Anche se spento, se rimane collegato, può assorbire tra i 3 e i 5 watt per mantenere attivo il display. Nei modelli più recenti, che dispongono di funzioni smart o WiFi, i consumi possono aumentare ulteriormente. Pertanto, è opportuno spegnerlo completamente dopo l’uso o utilizzare una presa multifunzione con interruttore.

Non meno importante è il computer fisso, noto per il suo elevato consumo energetico anche quando spento, specialmente se collegato a monitor, casse acustiche, stampanti o altri dispositivi. Scollegare la ciabatta di alimentazione quando il computer non è in uso rappresenta una pratica utile per limitare i costi.

Pratiche per il risparmio energetico

In generale, è consigliabile adottare l’uso di prese con interruttore, attivare le funzioni di risparmio energetico disponibili sui dispositivi e scegliere elettrodomestici a basso consumo. Questi piccoli accorgimenti possono fare una grande differenza nel lungo periodo, contribuendo a ridurre l’impatto dei rincari sulle bollette.

