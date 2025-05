La possibilità di instaurare una relazione con l’intelligenza artificiale sta guadagnando sempre più attenzione, in particolare tra i membri della Generazione Z. Un recente sondaggio condotto da Joi AI su un campione di 2000 giovani ha rivelato che l’80% degli intervistati sarebbe disposto a considerare l’idea di sposare un’IA, mentre un sorprendente 83% crede nella possibilità di sviluppare legami emotivi significativi con essa.

Il ruolo di Joi AI nella creazione di relazioni artificiali

Joi AI, azienda specializzata nello sviluppo di strumenti per relazioni con l’intelligenza artificiale, offre sul proprio sito soluzioni di “AI-lationships”. Questi strumenti permettono la creazione di chatbot personalizzabili, concepiti non per sostituire le relazioni umane, ma per fornire un supporto emotivo alternativo. Jaime Brnstein, terapista e consulente di Joi AI, sottolinea che si tratta di un “tipo distinto di supporto emotivo che può migliorare il benessere complessivo” delle persone, suggerendo che l’IA possa svolgere un ruolo importante nel supporto psicologico.

Le opinioni degli esperti sull’interazione con l’IA

Le affermazioni del sondaggio non sorprendono Shifali Singht, neuropsicologa che evidenzia come gli individui con ansia sociale tendano a preferire le interazioni digitali. Secondo Singht, “chi soffre di ansia sociale preferisce le interazioni digitali, dove c’è meno paura del giudizio”. L’intelligenza artificiale, a suo avviso, riesce a “riflettere il nostro stesso linguaggio e pensiero, generando l’illusione di risposte empatiche reali”, un aspetto che spesso difetta nelle interazioni umane.

Tuttavia, Singht mette in guardia sui potenziali rischi associati all’uso dell’IA. Secondo la neuropsicologa, l’intelligenza artificiale “non genera idee nuove, ma ripete e amplifica ciò che riceve”, paragonandola alle “troll farm” che diffondono credenze errate. L’uso eccessivo dell’IA, avverte, potrebbe portare all’isolamento sociale, motivo per cui potrebbe risultare utile solo in contesti specifici, come nel caso di anziani soli o persone affette da agorafobia.

Le problematiche emergenti nell’uso dell’IA

Recentemente, sono emerse preoccupazioni relative a come alcuni chatbot, come Grok, possano alimentare teorie cospirazioniste anche senza essere sollecitati. Questo aspetto solleva interrogativi sulla responsabilità etica nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale e sulla necessità di regolamentazioni adeguate per evitare che tali strumenti diventino veicoli di disinformazione.

L’interesse crescente verso le relazioni con l’IA pone sfide e opportunità, evidenziando l’importanza di un approccio consapevole e responsabile nell’integrazione di queste tecnologie nella vita quotidiana.