La questione dello spazio di archiviazione sulla PlayStation 5 è diventata un problema comune tra i videogiocatori. Molti utenti si trovano a dover rimuovere giochi per fare spazio a nuove installazioni. Per affrontare questa sfida, è possibile considerare l’acquisto di un SSD di alta capacità, attualmente disponibile a un prezzo vantaggioso su Amazon.

L’oggetto in questione è l’ORICO IG740-PRO, un’unità di memoria del noto marchio ORICO, specializzato in soluzioni di archiviazione. Questo SSD è attualmente in offerta con uno sconto del 19%, portando il prezzo a soli 129 euro. Con questa offerta, i videogiocatori possono ampliare significativamente la capacità di archiviazione della loro console.

Caratteristiche tecniche dell’orico ig740-pro

L’ORICO IG740-PRO è un SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 con 3D NAND, dotato di una generosa capacità di 2TB. Questo aumento di spazio consente di installare numerosi giochi, risolvendo il problema della memoria piena sulla console di ultima generazione di Sony. Inoltre, questo dispositivo è compatibile anche con i computer, rendendolo una scelta versatile per chi cerca un’espansione della memoria.

La velocità di trasferimento è uno degli aspetti più interessanti di questo SSD. L’ORICO IG740-PRO può raggiungere velocità di scrittura fino a 7450 MB/s, rendendo l’installazione e il caricamento dei giochi un’esperienza fluida e veloce. Grazie a queste prestazioni, gli utenti possono godere di sessioni di gioco senza interruzioni e con tempi di attesa ridotti.

Per ulteriori dettagli sulle specifiche tecniche e le funzionalità dell’ORICO IG740-PRO, è possibile visitare la pagina ufficiale del prodotto su Amazon.

Vantaggi dell’iscrizione ad amazon prime

Per chi desidera azzerare le spese di spedizione sui propri acquisti, l’iscrizione ad Amazon Prime rappresenta un’opzione vantaggiosa. Attualmente, i nuovi iscritti possono usufruire di un periodo di prova gratuito di 30 giorni. Inoltre, gli studenti hanno diritto a un’estensione del periodo di prova fino a 90 giorni, permettendo loro di scoprire tutti i benefici offerti dal programma Prime.

Iscrivendosi a Amazon Prime, gli utenti possono accedere a una vasta gamma di servizi, tra cui film e serie TV su Prime Video, giochi gratuiti tramite Prime Gaming, e offerte esclusive su vari prodotti. Non solo, ma Amazon offre anche tre mesi di Music Unlimited, due mesi di Kindle Unlimited e 30 giorni di Audible, arricchendo ulteriormente l’esperienza di intrattenimento.

Con l’acquisto dell’ORICO IG740-PRO e l’iscrizione ad Amazon Prime, i videogiocatori possono ottimizzare la loro esperienza di gioco e godere di numerosi vantaggi, rendendo la loro console sempre pronta per nuove avventure.