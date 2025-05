Alcuni appassionati di gaming si trovano a dover aggiornare il proprio PC con un’unità SSD capace di garantire prestazioni elevate e ampio spazio per i nuovi titoli in arrivo. In questo contesto, l’offerta di memorie Orico, disponibile su Amazon, rappresenta un’interessante opportunità da cogliere al volo.

Gli SSD della serie D10 di Orico sono attualmente in promozione e si presentano in due diverse capacità. Questi dispositivi, caratterizzati da interfaccia NVMe PCIe Gen3x4, offrono una velocità di lettura che può raggiungere i 3600 MB/s e una velocità di scrittura massima di 3000 MB/s. Si tratta di SSD dalle prestazioni elevate, ideali per chi desidera ottimizzare non solo l’esperienza di gioco, ma anche le prestazioni generali del sistema operativo.

Orico D10 – 1 tb

Il modello Orico D10 da 1 TB è attualmente disponibile con uno sconto del 10%. Inoltre, utilizzando il codice promozionale (UYZNCZ27), si può ottenere un ulteriore 5% di sconto, portando il prezzo finale a soli 48 euro. Questa offerta rappresenta un’ottima occasione per chi cerca un’unità SSD capace di migliorare significativamente le prestazioni del proprio PC da gaming.

Orico D10 – 2 tb

Per coloro che necessitano di maggiore spazio, l’Orico D10 da 2 TB è un’altra proposta allettante. Questo modello beneficia di uno sconto del 5% rispetto al prezzo più basso registrato recentemente, con la possibilità di applicare lo sconto extra tramite il codice UYZNCZ27. Di conseguenza, il prezzo finale scende a soli 95 euro.

In aggiunta, gli studenti possono approfittare di una promozione esclusiva di Amazon Prime Student, che offre tre mesi gratuiti di servizio. Questo include spedizioni gratuite, accesso a film e serie TV su Prime Video, giochi su Prime Gaming e molto altro. Un’opportunità da non perdere per chi desidera arricchire la propria esperienza di acquisto su Amazon.