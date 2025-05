State cercando di assemblare un PC Desktop compatto per lavoro, studio o svago? Se la risposta è affermativa, l’offerta attualmente disponibile su Amazon potrebbe catturare il vostro interesse.

Offerta sul vultech vco-a1699 rev. 2.1

Attualmente, il VulTech VCO-A1699 Rev. 2.1 è in promozione su Amazon, dove è venduto e spedito direttamente dalla piattaforma, con disponibilità immediata. Con uno sconto del 24% rispetto al prezzo consigliato, questo case è accessibile a soli 21 euro, un affare decisamente competitivo per chi desidera un prodotto di qualità a un prezzo contenuto.

Caratteristiche del case vultech vco-a1699 rev. 2.1

Il VulTech VCO-A1699 Rev. 2.1 è un case di formato ATX, concepito per chi intende assemblare un PC senza particolari esigenze prestazionali, ma mantenendo un buon standard qualitativo. Questo modello si distingue per la sua compattezza e la predisposizione per l’installazione di diverse ventole, due hard disk da 3,5″ e due SSD da 2,5″. Inoltre, è presente uno slot dedicato per il lettore CD/DVD.

Il layout interno è progettato per facilitare il cablaggio, rendendo più semplice la realizzazione di un assemblaggio ordinato e funzionale. Nella parte frontale, il case offre tre porte USB e jack audio da 3,5 mm per collegare microfoni e cuffie, rendendolo pratico anche per l’uso quotidiano.

