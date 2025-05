State progettando un nuovo computer da gaming e cercate un processore potente a un prezzo vantaggioso? Allora è il momento di considerare l’acquisto dell’AMD Ryzen 7 7800X3D, disponibile su Amazon con un notevole sconto.

Attualmente, questa CPU di alta gamma di AMD è proposta a un prezzo particolarmente allettante, con uno sconto del 19% rispetto al costo medio di 463,82 euro. Gli acquirenti possono portarlo a casa per soli 377 euro, un affare da non perdere per gli appassionati di gaming.

Caratteristiche tecniche dell’amd ryzen 7 7800x3d

L’AMD Ryzen 7 7800X3D è dotato di una scheda grafica integrata Radeon e presenta una configurazione di 8 core e 16 thread, rendendolo ideale per gestire anche i carichi di lavoro più intensivi. Tra le sue specifiche spiccano la 3D V Cache, un TDP di 120W e la capacità di raggiungere una frequenza massima di 5,0 GHz grazie alla tecnologia di boost. Queste caratteristiche lo rendono una scelta eccellente per i videogiocatori che desiderano prestazioni elevate senza compromettere la qualità.

Modalità di acquisto su amazon

È importante notare che l’AMD Ryzen 7 7800X3D è venduto e spedito direttamente da Amazon. Tuttavia, quando si accede alla pagina del prodotto, la prima versione visualizzata potrebbe essere quella di rivenditori esterni. Per assicurarsi di acquistare la versione migliore, è necessario cliccare sul tasto a destra, sotto ‘Altri venditori’, per selezionare l’opzione venduta e spedita da Amazon, garantendo così il miglior prezzo disponibile.

