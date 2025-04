Se siete alla ricerca di una scheda grafica economica ma potente, in grado di supportare giochi come Fortnite e Valorant, una promozione attualmente disponibile su Amazon potrebbe fare al caso vostro.

Offerta su Nvidia GeForce rtx 3050 verto dual di pny

La Nvidia GeForce RTX 3050 Verto Dual, commercializzata da PNY e disponibile su Amazon, è attualmente in offerta con uno sconto del 16% rispetto al prezzo di listino di 219,99 euro. Per un periodo limitato, è possibile acquistarla a soli 185 euro. Questa GPU rappresenta una scelta interessante per chi desidera un buon compromesso tra prestazioni e costo.

Caratteristiche della scheda grafica

La scheda video PNY Nvidia GeForce RTX 3050 Verto Dual si distingue per le sue dimensioni contenute, rendendola ideale anche per chi possiede un case di dimensioni ridotte. È dotata di 6 GB di memoria GDDR6 (96 bit), con una frequenza di boost che raggiunge i 1470 MHz. Questa configurazione la rende particolarmente adatta per chi desidera giocare a titoli meno impegnativi, come Fortnite, Genshin Impact, League of Legends e Valorant, senza compromettere l’esperienza di gioco.

Promozione per studenti amazon prime

Se siete studenti, potreste trarre vantaggio dalla promozione Amazon Prime Student, che offre tre mesi gratis di servizio. Questa offerta include spedizioni gratuite con Prime, accesso a film e serie TV su Prime Video, giochi tramite Prime Gaming e molte altre funzionalità. Un’opportunità da non perdere per chi desidera ampliare le proprie possibilità di intrattenimento a un costo contenuto.

Questa offerta su Amazon rappresenta una chance da cogliere al volo per chi cerca una scheda grafica performante senza dover affrontare spese eccessive.