Desiderate acquistare un’imponente TV OLED di Samsung, dotata delle più avanzate tecnologie per il gaming e la visione di film o serie TV? Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria offerta disponibile su Amazon.

La promozione riguarda la Samsung TV QE77S95DATXZT, un modello attualmente in vendita e spedito da Amazon con disponibilità immediata. Questa TV OLED è proposta con uno sconto del 44% rispetto al prezzo consigliato di 4.799 euro, permettendo di acquistarla per soli 2.703 euro. È importante notare che, al momento, sono disponibili solo poche unità, quindi è consigliabile affrettarsi.

Caratteristiche della TV OLED di Samsung

Questo televisore non si distingue solo per il suo design elegante, ma anche per il suo imponente pannello da 77 pollici con risoluzione 4K Ultra HD e la tecnologia OLED Glare Free, che minimizza i riflessi e garantisce una visione ottimale in ogni condizione di illuminazione. Tra le sue funzionalità spiccano il supporto per Adaptive Sound Pro, il Dolby Vision e il Real Depth Enhancer, che migliora il contrasto e rende le immagini più realistiche.

