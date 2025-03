L’oggetto in promozione è l’LG XBOOM Go DXG8T, un altoparlante che si distingue per la sua notevole potenza. Questo dispositivo è venduto e spedito direttamente da Amazon, con disponibilità immediata. Attualmente, grazie a uno sconto del 43% rispetto al prezzo consigliato di 349 euro, il costo finale è ridotto a soli 197 euro.

Caratteristiche principali dell’lg xboom go dxg8t

L’LG XBOOM Go DXG8T è dotato di una potenza di 60 W, che garantisce un suono potente e di alta qualità, perfetto per feste e eventi all’aperto. La sua maniglia integrata consente un facile trasporto, rendendolo ideale per chi desidera divertirsi ovunque. Oltre alla potenza audio, questo altoparlante portatile offre una batteria con un’autonomia impressionante di 15 ore, permettendo un utilizzo prolungato senza necessità di ricarica.

In aggiunta, il dispositivo presenta delle luci RGB laterali che creano un’atmosfera festosa e coinvolgente. La certificazione IP67 assicura che l’altoparlante sia resistente a polvere e acqua, rendendolo adatto anche per utilizzi all’aperto in condizioni climatiche variabili.

Dettagli aggiuntivi e vantaggi di amazon prime

Per ulteriori dettagli sull’LG XBOOM Go DXG8T, gli utenti possono visitare la pagina ufficiale del prodotto su Amazon.

