Volete un dispositivo audio portatile che unisca compattezza e potenza? La risposta si trova nel JBL Flip 6, uno speaker senza fili attualmente in offerta su Amazon, con un prezzo davvero vantaggioso. Questo prodotto, disponibile per la spedizione immediata, offre un incredibile 40% di sconto rispetto al prezzo di listino di 149,99 euro, permettendo di acquistarlo per soli 90 euro.

Caratteristiche tecniche del JBL Flip 6

Il JBL Flip 6 è un altoparlante Bluetooth portatile che si distingue per la sua batteria da 12 ore, capace di garantire un ascolto prolungato senza interruzioni. La sua certificazione IPX67 lo rende resistente all’acqua e alla polvere, consentendo di utilizzarlo in ambienti come il bagno o a bordo piscina senza timori. La qualità audio è un altro punto forte: il suono stereo è ricco e potente, con bassi profondi che arricchiscono l’esperienza d’ascolto.

Colorazioni disponibili e varietà di scelta

L’offerta per il JBL Flip 6 non si limita solo al prezzo, ma include anche una vasta gamma di colorazioni. Gli utenti possono scegliere tra diverse opzioni, tra cui bianco, nero, rosa, rosso, verde, azzurro e mimetico. Questa varietà di colori permette di trovare il modello che meglio si adatta ai propri gusti e stili.

Vantaggi dell’iscrizione ad Amazon Prime

