Un’opzione interessante per chi cerca un caricatore wireless per il proprio iPhone è attualmente in offerta su Amazon. Si tratta del UGREEN MagFlow, un dispositivo di ricarica che non solo offre la funzionalità di ricarica senza fili, ma può anche essere utilizzato come supporto per il telefono. Questa promozione, valida solo per un tempo limitato, consente di acquistarlo a un prezzo molto vantaggioso.

Dettagli dell’offerta e sconto

Attualmente, il UGREEN MagFlow è disponibile su Amazon con uno sconto iniziale del 36%, riducendo il prezzo da 39,99 euro a soli 22 euro. Inoltre, è possibile usufruire di un ulteriore coupon del 10% che rende l’offerta ancora più allettante. Questa combinazione di sconti rende il prodotto accessibile a chiunque desideri un caricatore di alta qualità senza spendere una fortuna.

Caratteristiche e funzionalità del prodotto

Il UGREEN MagFlow è progettato per essere compatibile non solo con gli iPhone, ma anche con le Apple AirPods. Il suo design innovativo consente di chiuderlo, occupando così meno spazio quando non è in uso. Anche in questa forma compatta, il caricatore può rimanere attivo e ricaricare il telefono in modalità wireless. Una volta scollegato dalla corrente, il dispositivo può trasformarsi in un pratico supporto per il telefono grazie alla tecnologia MagSafe, rendendolo ideale per chi desidera avere il dispositivo in posizione verticale mentre lo utilizza.

Informazioni aggiuntive e vantaggi di Amazon Prime

Per ulteriori dettagli sul caricatore UGREEN MagFlow, gli utenti possono visitare la pagina ufficiale su Amazon. Chi non è ancora iscritto ad Amazon Prime ha l’opportunità di provare il servizio gratuitamente per 30 giorni, approfittando di una promozione speciale. Gli studenti possono beneficiare di 3 mesi di Prime a costo zero, godendo di vantaggi come spedizioni rapide e accesso a contenuti esclusivi su Amazon Prime Video e Prime Gaming. Sono disponibili anche promozioni su altri servizi, come Music Unlimited, Kindle Unlimited e Audible, rendendo l’offerta ancora più interessante per i nuovi iscritti.